Unter 20 Euro im Café Zweisam

Der Praterstern schafft ein seltenes Kunststück. Er selbst ist nicht gerade ein Ort, auf den Wien stolz sein kann – und schon gar nicht einer, an dem sich irgendwer gern länger als notwendig aufhält (auch wenn sich einiges gebessert hat). Rundherum aber tut sich einiges. Da gibt es viele Lokale oder Geschäfte, die das Grätzel aufwerten und die teilweise längst zu den beliebtesten der Stadt zählen – man denke nur an das Supersense in der Praterstraße oder an Lunzers Maß-Greißlerei in der Heinestraße.

Jetzt ist in der Kleinen Stadtgutgasse ein Lokal hinzugekommen, das wohl in die Kategorie Nachbarschaftstreff einzuordnen ist. Jan Pavel, der frühere Barchef vom Fabios, hat dort nämlich das Café Zweisam eröffnet. Und auch wenn der Name (vielleicht auch speziell in diesem Grätzel) missverstanden werden kann, ist es kein schmuddeliges Café, sondern vielmehr eine sehr ordentliche Mischung aus Café und Bar, in der morgens (bzw. vormittags) Frühstück, tagsüber und abends ein paar warme Gerichte und abends vor allem Drinks, ein paar Weine und natürlich von früh bis spät Kaffee serviert werden. Hübsch ist es geworden: tagsüber freundlich hell, abends dank dunkelblauer Wände, gutem Licht (nackte Designer-Glühbirnen) und einem auffälligen, bunten Wandgemälde eigentlich auch recht edel. Hier kann man sich hervorragend für einen Plausch mit Freunden treffen oder einfach den Feierabend mit einem schnellen Espresso (Hausbrandt) einläuten lassen, wie das der Herr am Nebentisch tut, der diesen hier gar nicht mehr bestellen muss.

Von mittags bis abends (21 Uhr) gibt es ein paar warme Speisen, etwa eine Karotten-Sellerie-Suppe (4,70 Euro), die allerdings ein bisschen gar dickflüssig war, ein tadelloses Erdäpfel-Würstel-Gulasch mit Öfferl-Brot (7,90 Euro) oder ein scharfes, aber ein bisschen zu süßliches Chili con Carne (7,90 Euro). Dazu gibt es ein paar feine, offene Weine (Wieninger, Nittnaus, Gut Oggau) und vor allem kreative Cocktails. Eine nette Nachbarschaft.

Café Zweisam: Kleine Stadtgutgasse 10, 1020 Wien, Di bis Sa 8–23 Uhr, So und Fei 9–16 Uhr, ✆ 01/968 00 85, www.cafezweisam.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)