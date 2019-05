Testessen im Nguyen´s: Der neue Vietnamese im Karmeliterviertel

Über dem gülden glitzernden Boden schwebt der dunkle Duft von Sternanis. In der Küche des neuen Vietnamesen im Wiener Karmeliterviertel dampft offensichtlich gerade Pho, die unaussprechliche Suppe (man solle, so Gastgeber Thien Nguyen, das Wort als Frage äußern, ein „Fah" als Aufwärtsmelodie). Die Familie Nguyen steckt auch hinter den Lokalen Viet Thao am Karlsplatz – der Name setzt sich aus den Namen der einst aus Vietnam geflüchteten Eltern zusammen – sowie dem Pho House in der Lerchenfelder Straße. Als Thien Nguyen erfuhr, dass das Lokal Marktlücke zu haben war, ergriff er, An­­rainer, die Gelegenheit und sperrte nach einiger Verzögerung kürzlich endgültig auf. Das Interieur, das noch dem Markt­lücken-Vorgänger zu verdanken ist, Una Abrahams Engel, ergänzte man mit Wandmalereien, Papierlampenschirmen und einem Mobile aus Origami-Kranichen. Im Weinkühlschrank lagern Flaschen von Winzern wie Lichtenberger-Gonzalez oder Christian Tschida, also Weine, mit denen man sich einen – (c) die Presse (Carolina Frank) Schritt weiter hinauswagt als mit diversen Asia-Abfüllungen. Wer Tee bevorzugt, kann sich an eine komplex duftende Mischung namens „Acht Schätze" halten, mit roten Datteln und Chrysanthemen. Küchenchef ist der Älteste der zehn Geschwister, Bao Nguyen, der in Stoßzeiten schon einmal aus der Küche herauskommt, um sich mit aufgebrachter Miene Unterstützung zu holen – „die Familie hilft zusammen". Sonntags wird es hier eine Art Resteessen alias Familientisch geben, um rund 15 Euro kommt ohne Wahlmöglichkeit alles Mögliche auf den Tisch. Unter der Woche hat man indes eine ziemlich große Auswahl, die kalten Sommer­rollen allein gibt es in fünf Varianten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft