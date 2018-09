Cheeseburger mit Krautsalat und frittierten Schalotten

Zutaten für 4 Portionen:

Manchmal brauche ich einfach einen Burger – dieses furchtbar unordentliche Esserlebnis, bei dem man mit beiden Händen darum kämpft, dass zumindest ein Teil des Inhalts zwischen den zwei Semmelhälften bleibt. Meine Variante ist eine Hommage an die "Schweizer Laibchen" meiner Mutter, die oft würzige Bergkäsewürfel in ihr Faschiertes mischte. Dazu saurer Krautsalat und knusprige Schalotten. Eine Sünde, die es wert ist.

1 kg junges Weißkraut

1 TL Salz

200 ml Weißweinessig

1 EL Zucker

1 EL Senfsamen

100 ml Wasser

Pflanzenöl

5 große Schalotten

50 g Maizena

800 g mageres Rindfleisch (faschiert)

1 TL süßes Paprikapulver

1 EL Worcestershire Sauce

2 EL Dijon-Senf

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

200 g kräftiger, gereifter Cheddar-Käse

400 g frischer, scharfer Rucola

1 große Fleischtomate

4 Brioche oder Ciabatta-Brötchen

Zubereitung

Krautsalat:

Weißkraut fein hobeln oder fein nudelig schneiden, mit dem Salz vermischen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Kraut ausdrücken, in ein Sieb geben und mit kaltem Wasser gut durchspülen. In einer Schüssel den Essig mit Zucker, Senfsamen, 1 TL Salz und 100 ml Wasser verrühren. Kraut dazugeben, gut durchmischen und beiseitestellen.

Schalotten:

In einer Pfanne 3 cm Pflanzenöl erhitzen. Schalotten schälen, in dünne Ringe schneiden, in eine Schüssel geben und mit Maizena bestäuben. Mit den Fingern gut durchmischen, dass jeder Zwiebelring mit Maizena beschichtet ist. Nun im Öl knusprig frittieren (dauert ca. 7 Minuten). Knusprige Schalotten mit einem Siebschöpfer auf ein paar Lagen Küchenrolle geben, abtropfen lassen, leicht salzen. Öl beiseitestellen.

Burger:

Cheddar in kleine Würfel schneiden. Rindsfaschiertes mit Paprika, Worcestershiresauce, 1 EL Senf, Cheddar Käse und je 1 TL Salz und Pfeffer vermischen. Fleisch in 4 Portionen teilen, Laibchen formen.

Pfanne (oder Grill) erhitzen. Jedes Fleischlaibchen rundum mit dem Schalotten-Öl bepinseln, in die Pfanne geben und von beiden Seiten 3 Minuten braten. Zudecken und nochmals 3 Minuten auf mittlerer Hitze weiterbraten (der Käse sollte geschmolzen sein).

Fleischtomate waschen, in vier 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Brioche-Weckerln quer halbieren, toasten (am besten auf dem Rost am Toaster). Mit dem restlichen Dijon-Senf bestreichen, mit Rucola belegen, als nächstes das Fleisch daraufsetzen, mit einer Tomatenscheibe belegen, Krautsalat darauf verteilen und mit den knusprigen Schalotten abschließen.

Zeit: 50 Minuten