Wenn Kinderschauspieler Kaiserschmarren produzieren

Zutaten für 4 Personen

200 g Zucker

½ Orange unbehandelt (Schale dünn abgeschält)

½ Zitrone (Schale dünn abgeschält)

8 Eier

300 g Milch

200 g Mehl

Rosinen zum Bestreuen

gehobelte Mandeln zum Bestreuen

5 Äpfel

250 ml Apfelsaft

Saft einer halben Zitrone

Zubereitung:

Kinder können kochen. Jawohl. Ich bin überhaupt der Meinung, dass man Kindern den Weg zu vernünftiger Ernährung viel besser näherbringen kann, wenn sie selbst den Kochlöffel in der Hand halten. Ich habe zu Demonstrationszwecken vier Kinder des Ensembles des Wiener Kindertheaters eingeladen und wir produzierten im Handumdrehen einen großartigen Kaiserschmarren und Apfelmus ohne Zucker. Wer keinen Thermomix hat, findet das Rezept dafür unten.

Backofen auf 180 Grad vorheizen. 100 g Zucker in den Mixtopf geben, 15 Sek./Stufe 10 pulverisieren und umfüllen. 100 g Zucker, Orangen- und Zitronenschalenstreifen in den Mixtopf geben, 15 Sek./Stufe 10 zerkleinern und in eine zweite Schüssel umfüllen. Rühraufsatz einsetzen. Eier trennen und Eiweiß in den Mixtopf geben, steif schlagen, Stufe 3,5, und in eine große Schüssel umfüllen. Rühraufsatz entfernen.

Milch, Mehl, Orangen-Zitronen-Zucker und Eigelb in den Mixtopf geben und 30 Sek./Stufe 4 vermischen. Teig in die Schüssel mit dem Eiweiß geben und mit einer Gabel vorsichtig verrühren. Teig in ein mit Backpapier ausgelegtes tiefes Backblech (Fettpfanne) geben, mit Rosinen und Mandelblättchen bestreuen und im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen 15-20 Minuten goldgelb backen.

Kaiserschmarrn mit zwei Gabeln in ca. 5 cm große Stücke reißen, dick mit dem Puderzucker bestreuen und auf vier Teller verteilen. Für die Kinder habe ich das halbe Blech ohne Rosinen und Mandelblättchen gemacht – dazu gab es Apfelmus und Vanilleeis.

Apfelmus:

Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Scheiben schneiden.

Den Apfelsaft in einem Topf erhitzen, die Apfelstücke dazugeben und köcheln lassen bis sie weich sind. Dann mit einem Pürierstab pürieren. Halbe Zitrone auspressen und den Saft zum Apfelmus geben.

Zeit: 30 Minuten

Kaiserschmarren ohne Thermomix:

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Zucker, Orangen- und Zitronenschalenstreifen zusammenmischen. Eier trennen und Eiweiß steif schlagen. Milch, Mehl, Orangen-Zitronen-Zucker und Eigelb in eine Schüssel geben und mit einem Handmixen verrühren. Teig in die Schüssel mit dem Eiweiß geben und mit einer Gabel vorsichtig verrühren.

Teig in ein mit Backpapier ausgelegtes tiefes Backblech (Fettpfanne) geben, mit Rosinen und Mandelblättchen bestreuen und im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen 15-20 Minuten goldgelb backen. Kaiserschmarren mit zwei Gabeln in ca. 5 cm große Stücke reißen, dick mit dem Puderzucker bestreuen und auf vier Teller verteilen.