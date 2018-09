Max Stiegls Eierschwammerl-Omelett mit Currysauce

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Eierschwammerl

1 Bund Thai Basilikum

1 Bund Koriander

2 EL gelbe Currypaste

1 Stange Zitronengras

daumengroßes Stück Ingwer

2 Zehen Knoblauch

6 Eier

Salz

Olivenöl

Etwa 300 ml Kokosmilch

Wasser

Etwas Champagner oder Sekt

Wenn Max Stiegl aus Purbach in den Kochsalon kommt, wird es ungewöhnlich. Das war mir von Anfang an klar – Gespräche über Politik, Steuerreform und Herzinfarkt. Und dazu ein Omelett mit Currysauce. Hm, eigenwillig. Wenn man es dann probiert, fragt man sich, warum man es nicht immer so gegessen hat. Absolut empfehlenswert, das gilt auch für die Gespräche.

Für die Currysauce das Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Knoblauch und Ingwer schälen und hacken, Zitronengras in ca. 5 mm große Stücke schneiden. Alles in der Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten, dann die Currypaste hinzufügen und kurz mitrösten. Mit Sekt ablöschen, kurz aufkochen, dann die Kokosmilch dazugießen, salzen und köcheln lassen. Koriander hacken und zur Currysauce dazugeben. Nach 10 Minuten die Sauce durch ein Sieb abseihen.

Eierschwammerln mundgerecht zuschneiden, 6 Eier aufschlagen. Basilikum und Koriander zupfen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Eierschwammerl braten. Eier mit ungehackten Kräutern in einer Schüssel vermischen und über die Eierschwammerl gießen. Salzen und pfeffern, zugedeckt auf kleiner Stufe anbraten. Wenn das Omelett nicht mehr schwabbelt, einen Teil der Sauce darüber verteilen, in der Mitte zusammenklappen. Mit einem Pfannenwender halbieren, einrollen und mit der restlichen Currysauce übergießen.

Zeit: 30 Minuten