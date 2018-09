Kochsalon: Erdäpfelgnocchi mit Spinat vom Wörthersee

Gnocchi aus der Packung sind nicht schlecht, wenn es schnell gehen muss. Hat man aber ein bisschen Zeit und Muße, verursacht die Handarbeit einen geschmacklichen Quantensprung. Hubert Wallner vom See Restaurant Saag am Wörthersee zeigt, dass man kein technisches Genie sein muss, um perfekte Gnocchi selbst zu produzieren. Außerdem hat das Rollen, Formen, Drehen durchaus etwas Therapeutisches, vor allem, wenn man zu zweit daran arbeitet.

Erdäpfelgnocchi: Zutaten für 4 Personen

500 gr Kartoffeln mehlig gekocht und passiert

50 g Eigelb

60 g Grieß

190 g Mehl griffig

80 g Parmesan

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Die Erdäpfel schälen und kleinschneiden, danach in Salzwasser weich kochen und passieren. Die gesamten Zutaten zu einem Teig verkneten und kleine Rollen formen. Dann mithilfe einer Gabel oder Gnocchibrett kleine Gnocchi formen und in Salzwasser einkochen. Vor dem Anrichten in brauner Butter durchschwenken und nochmals nach Bedarf würzen. Den Espuma in einen tiefen Teller füllen Gnocchi darauf verteilen und darauf dann den Sommertrüffel hobeln. Eventuelle mit frischen Kräutern garnieren.

Cremespinat: Zutaten für 4 Personen

500 g frischer Blattspinat

100 g Obers

Salz, Pfeffer Muskat

Zubereitung

Das Obers in einer Pfanne reduzieren lassen bis fast keine Flüssigkeit mehr übrig ist. Nun den Spinat hinzufügen, durch den frischen Spinat lässt dieser Wasser und man bekommt eine Cremige Konsistenz. Mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat würzen, die Gnocchi hinzufügen durchschwenken und in einem tiefen Teller anrichten. Vor dem Servieren mit etwas frischen Trüffeln verfeinern.