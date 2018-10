Kochsalon: Lukas Kienbauers Forelle am Salzstein

Er ist unser „Newcomer des Jahres 2018“ und zeigt uns, wie man ohne Risiko Fisch am Salzstein gart. Was kompliziert klingt, ist eine schnelle und einfache Technik, die man vor den Gästen am Tisch zelebrieren kann. Haubenkoch Lukas Kienbauer aus Schärding und seine Forelle am Salzstein.

Zutaten für 4 Personen:

Forelle:

4 Forellenfilets, mit Haut, ohne Gräten

2 Salzsteine à 10*20 cm

Die Salzsteine auf 90°C erhitzen. Die Forellenfilets mit der Hautseite auf die heißen Steine legen. Nach 5 Minuten wenden und 1 Minute auf der Fleischseite lassen. Die Haut abziehen und anrichten.

Krenmayonnaise:

150 ml neutrales Pflanzenöl

1 Ei

Salz

Zucker

Zitronensaft

Kren

Das Ei, etwas Zitronensaft, Salz und Zucker in einen schmalen, hohen Mixbecher geben. Nun vorsichtig nach und nach das Öl mit einem Stabmixer einmixen. Mit frisch geriebenem Kran abschmecken.

Gurke:

50 g Wasser

50 g Apfelessig

50 g Zucker

1 Stk. Gurke

Wasser mit Essig und Zucker aufkochen, dann kaltstellen. Die Gurke in gewünschte Stücke schneiden und mit dem Sud marinieren.

Zum Anrichten:

Kren

Dill

Schwarzbrotchips

Die Mayonnaise am Teller verstreichen, die Forellenfilets darauflegen. Die Gurkenstücke locker verteilen. Mit frisch geriebenem Kren, Dill und den Chips ausgarnieren.