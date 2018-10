Kochsalon: Gratinierter Lauch mit Schinken

Zutaten für 4 Personen

4 Stangen Lauch

Salz

1 EL weiche Butter

100 g mittelalter Gouda

12 Scheiben Berger-Farmerschinken

Manche Gemüsesorten befinden sich in einer Identitätskrise, zumindest in meiner Wahrnehmung. Sie sind verdammt für eine lineare Nutzung im Suppentopf. Lauch gehört zu dieser Gemüsegruppe. Wie ich finde, völlig zu Unrecht. Er ist hocharomatisch und preislich sogar studententauglich. Wie überhaupt dieses Gericht – mit Schinken umwickelter Lauch, zur Vollendung überbacken.

Sauce:

1/2 Becher Sauerrahm

1/2 Becher Schlagobers

1 Dotter

Salz, Pfeffer

Butter für die Auflaufform

Zubereitung

Backofen auf 220 Grad vorheizen (Ober- und Unterhitze). Einen größeren Topf mit Salzwasser aufsetzen. Lauch waschen, putzen, die Stangen jeweils in drei Stücke schneiden. Lauch im Salzwasser ca. 8 Minuten kochen, mit einem Siebschöpfer herausnehmen, kalt abschrecken, auf einem Hangerl abtropfen lassen. Eine Auflaufform (ca. 27 cm lang) mit Butter ausstreichen. Käse grob reiben. Jede Stange Lauch mit einer Scheibe Farmerschinken umwickeln, in die Form legen. Sauerrahm mit Obers, Dotter, Salz und Pfeffer gut verrühren, über den Lauch gießen. Mit dem Käse bestreuen und im Backofen (mittlere Einschubleiste) ca. 12 Minuten goldbraun backen. Dazu passen am besten Erdäpfel.

Zeit: 35 Minuten