Kochsalon: Khao Soi Suppe für Fastenopfer

Zutaten für 4 bis 5 Portionen:

Die Khao Soi Suppe – eine intensiv-würzige Curry-Kokossuppe mit einer ordentlichen Ladung knackfrischem Gemüse - kommt ursprünglich aus Burma. Heute aber ist sie auch in Thailand stark verbreitet, wo sie mit Fleisch und frittierten Nudeln serviert wird. Was dem Münchner die Weißwurst, ist dem Thai die Khao Soi Suppe – sie wird meistens zum Frühstück und maximal bis Mittag gegessen, danach findet man sie kaum mehr.

3 kleine rote Chilis

6 Knoblauchzehen

5 cm Ingwer (frisch)

4 EL gehackter Koriander (frisch)

2 Stängel Lemongras

2 Schalotten

1 TL Korianderpulver

1 EL Currypulver

Pflanzenöl

200 g Soba- oder Eiernudeln

1/2 Kopf Brokkoli

1/2 kleiner Hokkaido-Kürbis

3 EL Sojasauce

2 EL Sesamöl

150 g Erbsenschoten

750 ml Gemüsefond

250 ml Kokosmilch

1 EL Fischsauce

Saft einer 1/2 Limette

Salz

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

Kürbis halbieren, Kerne herausschaben, die Hälfte des Fruchtfleisches in ca. 2 cm große Würfel schneiden, die andere Hälfte beiseite geben und für etwas Anderes verwenden. Kürbiswürfel in eine Schüssel geben, mit Sojasauce, Sesamöl und Salz vermischen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und 30 Minuten im Ofen rösten. Alle Zutaten für die Khao Soi Paste in einen starken Mixer geben und so lange mixen, bis eine feine Paste entstanden ist.

Erbsenschoten waschen, diagonal einmal durchschneiden. Brokkoli in kleine Röschen teilen, waschen. Brokkoli in einer Pfanne mit 1 EL Pflanzenöl und etwas Salz so lange braten, bis er weich, aber noch bissfest ist. Aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen, Erbsenschoten in derselben Pfanne in 1 EL Öl kurz braten. Nudeln nach Packungsanweisung garen.

Die Khao Soi Paste in einer Pfanne in 1 EL Pflanzenöl in einer tiefen, beschichteten Pfanne rösten, bis sie zu duften beginnt. Mit dem Gemüsefond und der Kokosmilch aufgießen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, ca. 3 Minuten köcheln lassen. Mit Sojasauce, Fischsauce und Limettensaft würzen, abschmecken.

In Schüsseln oder tiefen Tellern anrichten: zuerst die Nudeln, dann Erbsenschoten, Brokkoli und Kürbis, mit der Suppe übergießen und je nach Geschmack noch mit gehackten Frühlingszwiebeln, Koriander und Chili bestreuen.