Kochsalon: Apfelrosen zum Angeben

Zutaten für 6 (fertiger Mürbteig) bzw. 10 (selbst gemachter Teig) Stück:

Als mir kürzlich meine Freundin V. nicht ohne stolz diese Apfelrosen servierte, konnte ich kaum glauben, dass sie nicht aus einer professioneller Hand stammen. "Selbstgemacht, und das in einer halben Stunde", verkündete V. stolz, völlig zu Recht – knuspriger Blätterteig mit süßen Äpfeln und der garantiert glückstriggernden Mischung aus Zimt und Zucker. Ich bin kein rasender Blätterteig-Freund und bin auf Mürbteig umgestiegen.

1 Pkg. Mürbteil (fertig)

oder

250 g Universalmehl

100 g kalte Butter (in 1,5 cm große Würfel)

1 Ei

1 Dotter

1 Prise Salz

2 rote Äpfel

3 EL Zucker

1 El Zimt

3 EL gemischte gehackte Nüsse

Alufolie, Muffinform

Zubereitung

1. Muffinform mit Butter auspinseln, Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Mürbteig selbst machen:

Teig in eine Schüssel geben, Butter zugeben, mit den Händen verbröseln. Ei, Dotter und die Prise Salz zugeben, kurz in der Schüssel mit den Händen vermengen, auf der Arbeitsplatte kurz durchkneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Auf einen kleinen Teller geben, mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.

3. Fertigen Mürbteig verwenden:

Teig 10 Min. vor der Verwendung aus dem Kühlschrank nehmen, temperieren, dann aufrollen.

4. Äpfel vorbereiten: waschen, mit einer scharfel Hobel in dünne Scheiben schneiden (sollten sich biegen lassen).

5. Mürbteig dünn, rechteckig ausrollen, in Streifen (à ca. 5 cm breit und 20 cm lang) schneiden. Jeden Streifen quer auflegen, mit Zimtzucker bestreuen, Äpfel so auflegen, dass sie zur Hälfte über den Teig hinausstehen. Untere Teighälfte mit Nüssen bestreuen. Untere Teighälfte nach oben falten, nochmals mit Zimtzucker bestreuen. Nun von rechts nach links aufrollen und in die Muffinform setzen.

Mit den restlichen Zutaten so verfahren, Apfelrosen mit Alufolie bedecken und 20-25 Minuten backen. Auskühlen lassen und mit Staubzucker bestreuen.

Zeit: 60 Minuten (selbstgemachter Teig), 35 Minuten (fertiger Teig)