Kochsalon: Rindsrouladen aus dem Thermomix

Zutaten für 4 Personen

4 Rindsschnitzel (Hieferscherzel, ca. 600 g Gesamtgewicht), flachgeklopft

etwas Salz zum Würzen

2 Prisen schwarzer Pfeffer, gemahlen, und etwas mehr

2 EL Estragonsenf

80 g geräucherter Bauchspeck, in dünnen Scheiben

2 Essiggurkerl (ca. 60 g), in Streifen

1 Karotte (ca. 80 g), in Streifen

½ TL Paprikapulver, edelsüß

2 EL Rapsöl

100 g Zwiebeln, halbiert

70 g Butter, in Stücken

125 g Rotwein, trocken

600 g Rinderfond

10 g Honig

20 g Tomatenmark

1 Lorbeerblatt, getrocknet

Zubereitung

Wenn mein Mann je zu einem Kniefall bereit wäre, dann am ehesten vor Rindsrouladen. Dieses würzig gefüllte, weich geschmorte Rindfleisch mit dichtem Saftl, was soll man dazu noch mehr sagen, als hoch sollen sie leben. Nachdem ich einige Termine hatte und die Rouladen nicht so alleine dem Herd überlassen wollte, habe ich sie diesmal im Dampfaufsatz des Thermomix gemacht. Und siehe da: was für eine schöne Überraschung, als ich von meinen Besprechungen nach Hause kam und diese kräftige Mischung aus Fleisch, Speck, Rotwein und Kräutern mit einem tiefen Atemzug den Kopf frei machte.

Rindsschnitzel beidseitig leicht salzen und pfeffern und auf einer Seite mit Senf bestreichen. Jedes Rindsschnitzel auf der mit Senf bestrichenen Seite mit zwei Scheiben Speck, ein paar Streifen Essiggurkerl und Karotten belegen, fest zusammenrollen und mit Zahnstochern fixieren. Paprikapulver mit Rapsöl in einer Schüssel verrühren und die Rindsrouladen damit rundherum bestreichen.

Eingeölte Rindsrouladen in den Varoma-Behälter geben und zur Seite stellen. Zwiebeln in den Mixtopf geben, 3 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben. Butter zugeben und 3 Min./120°C/Stufe 1 dünsten. Rotwein, Wasser, Bratensauce, Honig, Tomatenmark, Lorbeerblatt und Pfeffer zugeben, Varoma aufsetzen und 70 Min./Varoma/Stufe 1 garen.

Varoma zur Seite stellen. Lorbeerblatt aus der Sauce entfernen und 10 Sek./Stufe 8 pürieren. Zahnstocher aus den Rouladen entfernen. Rouladen in Scheiben schneiden, anrichten und mit Sauce übergießen. Heiß und mit Nudeln oder Spätzle servieren.

Zeit: 1 Std. 20 Min