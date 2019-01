Seelenapotheke, Wasserfälle und Berge

Das Wahrzeichen der Stadt ist die barocke Kathedrale mit ihrer Doppelturmfassade im Stiftsbezirk – eines der letzten monumentalen Ensembles des Barock. Ein Besuch der Stiftsbibliothek im seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Stiftsbezirk von St. Gallen sollte unbedingt auf dem Besuchsprogramm stehen, zählt diese Bibliothek, über deren Eingangsportal in griechischer Schrift „Seelenapotheke“ steht, doch zu den schönsten der Welt. Obendrein ist sie auch die älteste Bibliothek der Schweiz.

Ihr wertvoller Bücherbestand offenbart die Entwicklung der europäischen Kultur und dokumentiert die kulturelle Leistung des Klosters St. Gallen vom achten Jahrhundert bis zur Aufhebung der Abtei 1805. Mit überdimensionierten Finken – Filzpatschen, die so groß sind, dass man sie über das Schuhwerk ziehen kann – gleitet man über den alten Holzboden des Rokokosaals. Rund 170.000 Bände und mehr als 2100 Handschriften, der Schatz der „Seelenapotheke“, gilt es zu bestaunen. Mehr als 400 Codices aus der Zeit des ersten Jahrtausends machen die Bibliothek zu einer der wichtigsten Handschriftensammlungen der Welt.

Denkt man an Haute Couture und Modedesign, kommt einem St. Gallen nicht in den Sinn. Aber ohne die beinahe 800-jährige Textiltradition der Schweizer Stadt würde die Modebranche nicht glitzern. Einer der „Künstler des Stoffes“ ist Martin Leuthold, Chefdesigner bei Jakob Schläpfer, einem Textilbetrieb in St. Gallen. Seine erlesenen Stoffkreationen werden weltweit von Stars und Prominenten getragen.

Naturschauspiele

Wasser und Berge üben eine magische Anziehungskraft aus. Das Plätschern und Tosen von Wasser, die Stille am Berg – im Umland von St. Gallen kann man beides genießen. Spektakulär stürzt sich der Rhein über eine Geländekante, ein eindrucksvolles Naturschauspiel, das jährlich 1,5 Millionen Gäste aus aller Welt bestaunen. Direkt beim Felsen in der Mitte des Rheinfalls verläuft die Kantonsgrenze. Auf der einen Seite, im Kanton Zürich, thront Schloss Laufen, eine prächtige mittelalterliche Anlage. Hier gibt es ein Restaurant, eine Jugendherberge und eine Aussichtsplattform, zu der ein Lift aus Glas führt.

Früher wurde der Rheinfall auch Großer Laufen genannt. Laufen ist ein Synonym für eine Stromschnelle. Wir wählen den Weg zu einer kleineren Plattform, die sich auf einem Felsen mitten im Wasserfall befindet. Dazu starten wir mit einem Boot von Neuhausen auf der anderen Seite des Rheinfalls im Kanton Schaffhausen und legen beinahe mittig unter der Abbruchkante des Wasserfalls am Fuß des Felsens an.

Von dort steigen wir über Steinstufen zur Plattform. Bei Sonnenschein ein schweißtreibendes Unterfangen, bei Nässe sollte man sich gut am Geländer festhalten, um nicht abzurutschen. Bereits beim Aufstieg ist das Rauschen des Wassers ohrenbetäubend. Auf der Plattform selbst bietet sich ein imposantes Schauspiel: In mehreren mächtigen Kaskaden stürzt sich der Rhein tosend über mehrere Terrassen in die Tiefe. Da und dort blitzen rund geschliffene Felsen hervor, um im nächsten Moment wieder zu verschwinden, aufzutauchen und erneut zu verschwinden. Nach diesem Schauspiel fließt der Rhein ruhig und majestätisch nach Basel.

Munotglöckchen

Nicht weit von Neuhausen entfernt liegt Schaffhausen mit seiner mittelalterlichen Altstadt und den berühmten Erkern. Aus dem Zentrum der Stadt, auf dem Emmersberg, ragt der Munot, eine Zirkularfestung, die heute als Kultur- und Veranstaltungsort genutzt wird. Rund 200 Stufen führen vorbei an Weinstöcken zur mittelalterlichen Festung. Ganz oben im Turm, direkt unter der Glocke wohnt der Munotwächter oder besser die Munotwächterin. Denn erstmals in der Geschichte wurde 2017 eine Frau auf unbestimmte Zeit ernannt, womit sie wohl einen der interessantesten Jobs der Schweiz hat. Eine kleine Wohnung, mit Platz für maximal zwei Personen ist ihr Zuhause zu nennen. Kein Lift führt nach oben, das Holz für die Heizung wird in Jutesäcken mit einem Flaschenzug von der Frau selbst hochgezogen. Jeden Abend um 21 Uhr muss die Wächterin von Hand das Munotglöckli für fünf Minuten läuten, sich untertags um Touristenführungen und um die Fütterung des Damwildes im Festungsgraben kümmern.

Wer die Stille der Natur sucht, sollte dem Säntismassiv einen Besuch abstatten. Von St. Gallen geht es mit der Bahn nach Herisau, dann mit der idyllischen Appenzellerbahn bis nach Umäsch und das letzte Stück bis zur Schwebebahnstation mit dem Postauto, vorbei an idyllischen Weiden. Rund eine Stunde ist man unterwegs. Die Schwebebahn führt zum Gipfel auf 2502 Meter. Beinahe lautlos, wären da nicht die „Ahhhs“ und „Ohhs“ der Mitreisenden, gleitet die Bahn anfangs über Wiesen, später über schneebedeckte Felsen steil hinauf. Oben angelangt, streben die Menschen meist gleich auf den höchsten Punkt des Säntis. Über einen gut begehbaren Steig, mit zahlreichen Ausblickplateaus ist dieser rasch erreichbar. Bei blitzblauem Himmel und guter Fernsicht hat man einen fantastischen Blick über sechs Länder – Schweiz, Frankreich, Österreich, Italien, Liechtenstein und Deutschland.

SCHLUMMERN IM PÖSTLI Flug: Von Wien mit Swiss nach Zürich. swiss.com Reisen innerhalb der Schweizam besten mit dem Swiss Travel Pass. Er ist der Schlüssel zum öffentlichen Verkehrsnetz. www.myswitzerland.com www.swissinfo.ch Unterkunft: Alte Post. Liebevoll „Pöstli“ genannt, traditionelles 1. Stock-Beizli mit rustikaler historischer Ausstattung in St. Gallen. apost.ch Panorama-Restaurant Schwägalp. Restaurant mit großzügiger Sonnenterrasse und einem traumhaften Blick auf das Säntismassiv. Regionale Küche. www.saentisbahn.ch Hotel Restaurant Militärkantine. Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen. Der unter Denkmalschutz stehende Riegelbau verfügt über 21 großzügige, modern eingerichtete Zimmer und ein Restaurant mit regionaler Küche. Zimmer. militaerkantine.ch

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)