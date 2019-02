Thomas Dorfer kocht Kärntner Kasnudeln mit Steinpilzen

Zutaten

Es gibt kein Gericht, dass die helle Freude mit nur einem Bissen überzeugender herstellt, als die Kärntner Nudel. Diese schlichte, aber trotzige Fülle aus Erdäpfeln, Topfen und Kräutern, frisch und deftig, gepackt in bissfesten Nudelteig, vollendet mit dem gekrendelten Rand… Ihr seht, mir geht das Herz auf. Obwohl ich das Krendeln verlernt habe, Schande über mich. Zurück zum Wesentlichen: Auch, wenn Kärnten immer wieder gerne kritisiert wird, die Kärntner Nudeln gehören unter Denkmalschutz. Davon ist auch Thomas Dorfer überzeugt, seines Zeichens Drei-Hauben-Koch aus dem Landhaus Bacher in der schönen Wachau. Er zeigt mir hier seine Tricks und Kniffe für die perfekten Kasnudeln.

Teig:

0,5 kg griffiges Mehl

Ca. 250 ml lauwarmes Wasser

1 EL Öl

Salz

Fülle:

200 g mehlige Kartoffeln

70 g Topfen 20 %

50 g Zwiebel

50 g Lauch in Butter ohne Farbe gedünstet

Salz

Muskat

Je 1 TL geschnittener Schnittlauch und Keferfill (Kerbel)

Butterschmalz

Etwas gehackte braune Minze (3-4 Blätter)

Steinpilze

Salatherzen

Marinade:

Weißer Balsamessig

Salz

Wasser

Zucker

Rapsöl

Zubereitung

Für den Teig:

Mehl, Salz, Öl und Wasser zu einem Teig kneten und kurz abgedeckt ruhen lassen.

Für die Fülle:

Erdäpfel weichkochen, schälen, durch die Kartoffelpresse pressen. Überkühlen lassen. Zwiebeln in Würfel schneiden, in Butterschmalz goldbraun anrösten. Lauch fein schneiden, in aufgeschäumter Butter anbraten. Lauch und Zwiebel mit den Erdäpfeln vermengen. Kerbel, Minze, Schnittlauch zufügen. Mit Salz, Muskat und Pfeffer würzen. Topfen untermischen. Teig ausrollen, Kreise ausstechen. Nudeln mit jeweils ca. 1 gehäuften Teelöffel der Erdäpfel-Topfen-Masse füllen und den Rand "krendeln". Topf mit gesalzenem Wasser aufsetzen. Nudeln im kochenden Wasser etwa 7 Minuten kochen. Steinpilze schneiden, in Butter anbraten und leicht salzen. Salatherzen zerpflücken, den Steinpilzen beifügen und mitbraten. Mit der Marinade beträufeln. Butter in einem Topf zerlassen und bräunen (=Nussbutter). Kasnudeln aus dem Wasser heben, auf einer Küchenrolle abtropfen lassen. Mit dem Salat und der Nussbutter anrichten. Nach Belieben mit Kräutern bestreuen.

Zeit: 50 Min