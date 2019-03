Toni Mörwalds Karottensuppe für heiße Nächte

Zutaten für 6 Portionen:

1 EL Honig

10 g Ingwer

1 Zitronengras

1 Chilischote

60 g Butter

1 Zwiebel

1 Fenchel

4 Karotten

1 Gelbe Möhre

100 g Sellerie

1 Lauch

3 Weingarten-Knoblauchzehen

1 EL Paradeismark

1 EL griffiges Mehl

1/8 Pernod

¼ l grüner Veltliner

250 g Champignons, Steinpilze oder Eierschwammerl

1 l Hühnersuppe (Geflügelfond)

¼ l Obers

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Muskatnuss

Cayennepfeffer

Curry Nr 13

Zitrone

Frische Kräuter (Petersilie, Basilikum, Liebstöckel, Melisse)





Zubereitung:

Als ich hörte, Toni Mörwald will mit mir eine heiße Suppe für heiße Nächte kochen, wusste ich nicht genau, was ich davon halten soll. Jetzt ist alles klar: Chili, Ingwer und allerlei wärmende Zutaten stillen mit dieser Suppe jeglichen Heißhunger. Der Anfang ist etwas schräg, macht aber Sinn. Auch für Hitzköpfe.



Honig in einem großen Topf bei mittlerer Hitze zerfließen lassen. Chili fein schneiden und dazugeben. Ingwer und Zitronengras fein hacken und ebenfalls dazugeben. Wenn der Honig karamellisiert ist, mit Pernod ablöschen. Fenchel und Sellerie schneiden und mit Butter in den Topf geben. Dann die grob geschnittene Zwiebel beifügen. Kurz köcheln lassen. Wichtig ist, dabei den Honig nicht verbrennen zu lassen. Jetzt die in Scheiben geschnittenen Karotten, ein paar gelbe Rüben und etwas Lauch dazugeben. Mit 1/8 l trockenem Weißwein aufgießen und reduzieren.

Den Keim aus dem Knoblauch schneiden, den Rest fein hacken und zur Suppe geben. Mit Muskatnuss würzen. Paradeismark und Olivenöl dazu, kurz durchrühren und mit Mehl stauben. Dann den restlichen Weißwein eingießen und verkochen lassen. Mit Hühnerfond auffüllen und mit Curry und Cayennepfeffer würzen. Auf kleiner Flamme köcheln lassen, leicht salzen und mit Obers und einem Spritzer Zitronensaft verfeinern. Die Kräuter grob zerzupfen und zum Schluss der Suppe beifügen.

Zeit: 50 Minuten