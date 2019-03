Simon Taxachers Pressknödel in der Brennsupp‘n

Für den Tiroler ist der Kaspressknödel das, was die Kasnudel für den Kärntner darstellt – etwas, das unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Das Grundrezept ist überall ähnlich, nur am Käse scheiden sich die Geister. Die Salzburger kennen den flachen Knödel mit Bierkäse, die Tiroler schwören auf Graukäse und für die Vorarlberger führt kein Weg am Sura Kees vorbei. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Kaspressknödel zu nähern – entweder zu Wasser (in der Suppe) oder zu Land (mit Salat). Simon Taxacher, Vierhaubenkoch und Vollbluttiroler, weiht uns ein in die Geheimnisse des perfekten Kaspressknödels in der Brennsuppe. Früher galten übrigens Dienstage, Donnerstage und Freitage als klassische Knödeltage.

Zutaten:

Pressknödel

300 g Semmelbrot würfelig geschnitten

200 g gekochte Erdäpfel

Je 100 g Räßkäse und Bierkäse, sehr reif

3 Eier

1 El gehackte Petersilie

Salz, Kümmel

1/4 l Milch

Butterschalz zum ausbacken

4 El Schnittlauch fein geschnitten

Brennsupp‘n

100 g Butter

90 g Mehl

100 g grob geschnittenen Zwiebel

1 l Rindssuppe

Salz, Pfeffer

Weißweinessig

2 Lorbeerblätter

Zubereitung

Pressknödel: Das Semmelbrot mit heißer Milch angießen. Gekochte, geriebene Erdäpfel darunter mengen. Käse aufreiben und dazugeben. Mit den restlichen Zutaten zu einem Teig verkneten und eine halbe Stunde zugedeckt rasten lassen, Knödel formen. Knödel in einer Pfanne mit heißem Butterschmalz flachdrücken und goldbraun ausbacken.

Brennsupp‘n: In der Butter die Zwiebel glasig anrösten und mit dem Mehl stauben. Eine Einbrenn herstellen und

mit Rindssuppe aufgießen. Würzen mit Salz, Pfeffer und ein Spritzer Weißweinessig. Lorbeerblätter hinzufügen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Durch in Sieb passieren

Fertigstellung: Die Brennsuppe in einen Suppenteller eingießen und die Pressknödel darauf geben. Mit Schnittlauch und Röstzwiebel bestreuen.