Malaiischer Rojak Salat

Der junge Kärntner war erst Mitte 20, als er Executive Chef im Hotel Hilton in Hongkong wurde. Haubenkoch Wini Brugger hat den Großteil seiner Karriere der asiatischen Küche gewidmet, auch seit er aus Südostasien wieder zurück in die Heimat kehrte, tritt er nur mit fernöstlichen Aromen an die gastronomische Öffentlichkeit. Zu Gast im Kochsalon bringt er uns ein typisch malaiisches Streetfood näher: Rojak, ein Salat, in dem lauter verschiedene Früchte und Gemüse mit scharfer Erdnusscreme durcheinander gewirbelt werden. Der Name ist Programm: „Rojak“ ist Malaiisch und bedeutet Durcheinander oder Verwirrung.

Zutaten

1 kleine Ananas

1 kleine Papaya

1 Apfel

1 Nashi-Birne

1 Mango

1 weißer Rettich (spiralförmig geschnitten)

10 dag Spinatblätter

2 Salatherzen

1 Radicchio

1 grüne Zwiebel

Sojasprossen

1 Frühlingszwiebel

Knusprige Wantan-Blätter

Frühlingsblüten – Kapuziner Kresse

Dressing

1/8 l Olivenöl

1/16 l Apfelessig

Saft einer Limette

1 EL Birkenzucker

2 EL Tamarindensauce

1 EL Erdnusssauce

1 EL Sambal Chilisauce

Chilipulver

Kräuterpesto

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Die Nashi-Birne und den Apfel mitsamt der Schale grob reiben. Die Mango und Papaya schälen und in schmale Stücke schneiden. Die Ananas schälen, in Scheiben schneiden und vom Strunk befreien. Radicchio und Salatherzen waschen und vierteln.

Gemüse und Obst in eine große Schüssel geben.

Alle Zutaten des Dressings miteinander vermischen und über dem Salat verteilen. Den grünen Teil der Frühlingszwiebel grob hacken. Ebenfalls zum Salat geben.

Anrichten

Eine Scheibe Ananas auf den Teller geben. Den Salat darauf anrichten. Mit ein paar Klecksen der Erdnusssauce und des Kräuterpestos garnieren. Etwas Chilipulver darüber streuen. Mit Blüten dekorieren und mit etwas Chilisauce und den Wantan-Blättern servieren.