BBQ Sauce mit Kräuterbitter

Fred Zehetner ist schwer zu beschreiben und schon gar nicht einzuordnen – ein unkonventioneller Mensch, der mit seiner Frau Daniela außerhalb von Laa an der Thaya Rinder nach den Richtlinien von Demeter züchtet. Sein Fleisch ist einzigartig und er versteht es auch, damit umzugehen. Wie zum Beispiel das Flank Steak, das wir in Wellen (jawohl) auf den Grill legen. Ich darf das Beiwerk beitragen: Underberg gibt es bei uns normalerweise immer nach dem Essen. Diesmal gibt es ihn dazu, und zwar im wahrsten Sinn: In einer BBQ-Sauce aus Speck und Chili schickt er das Ganze eine unvergleichliche Richtung.

Zutaten

1 kleine Zwiebel, halbiert

50 g Speckwürfel

20 g Rapsöl zum Anbraten

50 g Honig

40 ml Underberg

250 g Bio-Tomatenketchup

1 kleine rote Chilischote

½ TL Salz

1 TL geräuchertes Paprikapulver

Zubereitung

Die Zwiebel fein schneiden und zusammen mit den Speckwürfeln in etwas Öl in einer Pfanne anbraten. Honig und Kräuterlikör zugeben und etwas köcheln lassen.

Die Chilischote klein schneiden und zusammen mit dem Ketchup und dem geräucherten Paprikapulver in die Pfanne geben, alles kurz aufkochen lassen und mit Salz abschmecken.

Wer die Sauce feiner möchte, püriert sie jetzt noch, dann abkühlen lassen und zu Gegrilltem servieren.

Zeit

15 Minuten