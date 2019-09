Rezept: Natilla de café – Kaffeepudding

Zutaten für 4-6 Portionen:

480 ml Vollmilch

eine Zimtstange

Zesten einer Bio-Orange

100 g Zucker oder mehr, wenn man die Creme karamellisieren möchte

45 g frisch gemahlener Kaffee

4 TL Maisstärke

eine Prise Salz

Zubereitung:

– Phaidon

In einem kleinen Topf 240 ml Milch mit Zimt, Orangenschale, Zucker und Kaffee langsam erwärmen. In einer Schüssel 240 ml kalte Milch mit Stärke und Salz gut verrühren, bis sich die Stärke aufgelöst hat. Die heiße Milchmischung durch ein sehr feines Sieb gießen und auffangen, die Reste im Sieb ent­sorgen. Die heiße Mischung unter ständigem Rühren in die kalte Milch-Stärke-Mischung gießen. Die Masse wieder in den Topf leeren und bei ständigem Rühren vorsichtig erhitzen, bis sie so dick ist, dass man beim Rühren den Boden des Topfes sehen kann, das dauert etwa 20 min. In kleine Schüsseln füllen und bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. Je nach Wunsch mit Zucker bestreuen, mit einem Bunsenbrenner karamellisieren.

Hausmannskostrezepte von einem der besten Köche Mexikos, Enrique Olvera. Von Erdnusssalsa über Mais-Pancakes bis Wurzelgemüse mit Chorizo-Mayonnaise. Großartig. „Tu Casa mi Casa“ (auf ­Englisch), Phaidon, 26 Euro.