Bloß nichts stapeln! Ein Prinzip, das wirkt

Ich habe Fotos von meinem Kleiderkasten auf meinem Handy. Fotos von den Laden, in denen ich meine Leiberl aufrecht stehend einordne. Fotos von meinen Pullovern, die nicht mehr in einem schiefen Stapel übereinanderliegen, sondern die kleinen Päckchen ähnlich in ihrem Fach stehen. Von den Hosen, bei denen es so ähnlich aussieht. Und von den Blusen und Kleidern, die von weiß nach schwarz geordnet im offenen Kasten hängen. Man ahnt: Es war nicht immer so.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)