Und Schatz, wie heißen wir jetzt?

Die früher kaum bis gar nicht diskutierte Frage, welchen Nachnamen ein Paar nach der Eheschließung oder Verpartnerung annimmt, polarisiert seit einiger Zeit auffallend stark. Das Thema ist zur feministischen Sollbruchstelle geworden. Für die einen ist es undenkbar als emanzipierte, selbstständige Frau den eigenen Namen aufzugeben. Andere wiederum empfinden sich mit dem Familiennamen ihres Mannes nicht weniger emanzipiert oder feministisch als davor. Wobei die Treue zum Namen stets mit Alter und Beruf zusammenhängen dürfte: Wer sich über viele Jahre in Kunst, Schauspiel, Politik oder Journalismus mit seinem Geburtsnamen etabliert hat, legt ihn vermutlich weniger gern ab, Liebe hin oder her. Der Name ist zur Marke geworden. Ein Doppelname ist oft die Lösung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)