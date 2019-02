Ein Name, ein Doppelname oder gar einen erfinden?

Über die Auswahl muss man sich mittlerweile nicht mehr beklagen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das anders war. Bis 1977 hat die Ehefrau automatisch den Familiennamen des Mannes mit der Heirat erworben. Eine andere Möglichkeit als diese gab es nicht. Ab 1977 konnte auch der Nachname der Frau als gemeinsamer Familienname bestimmt werden. Tat sie es nicht, erhielt sie das Recht ihren Mädchennamen als Zusatz zum Nachnamen des Mannes zu führen. Hinten nachgestellt mit Bindestrich versteht sich. Ab 1986 galt dieses Recht auch für den Mann. Doppelnamen als gemeinsamer Familienname sind zu jener Zeit noch immer nicht möglich.



Neues Recht seit 2013. Erst seit 1995 kann die Frau ihren Mädchennamen behalten. Und gerade einmal fünf Jahre ist es her, seit so gut wie alles möglich ist. Mit 1. April 2013 kann der gemeinsame Familienname ein Doppelname sein, der aus beiden Familiennamen geführt wird. Sie kann ihren Namen behalten, er kann seinen Namen behalten, sie kann seinen als Doppelnamen führen (aus mehr als zwei Teilen darf der Name aber nicht bestehen) und umgekehrt und wenn das gar nicht passt, dann erfindet man einfach einen neuen Nachnamen. Auch das ist möglich – allerdings braucht es dafür gute Gründe. Etwa, wenn der bisherige Name schwer auszusprechen ist oder der Name einen sozialen Nachteil bringt. Wer mit seiner Entscheidung nachher unglücklich ist, hat noch immer die Möglichkeit, den Namen wieder zu ändern.

