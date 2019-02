„Ich kenne genug Männer, die Sex verweigern “

Mit welchen Problemen kommen Paare am häufigsten zu Ihnen?



Doris Jeloucan: Sie fühlen sich vom Partner unverstanden. Meistens sind es die Frauen, die kritisieren und fordern, woraufhin die Männer zur Schildkröte werden und sich zurückziehen. Nur verstehen sie nicht, dass Frauen das machen, damit sie die Beziehung zusammenhalten, während Männer Dinge mit sich ausmachen, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. So entstehen Machtkämpfe.



Wie äußert sich das?



Unterschiedlich. Es sind nicht immer Gemeinheiten, die man sich an den Kopf wirft. Manche werden ganz still und ziehen sich zurück, manche gehen fremd. Frauen gehen oft auch in die Esoterik, Männer konzentrieren sich auf die Karriere. Man nimmt Auswege.



Wie löst man sie wieder?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)