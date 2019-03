Hinter der Kirche macht der Kiesweg einen kleinen Bogen. Die Äste der dünnen Birke hängen nackt herunter, aber die Sonne scheint schon in die kleine Gasse und auf die schmuckvolle Fassade des evangelischen Pfarramtes. Eine Umgebung wie aus einem Harry-Potter-Film. Julia Schnizlein ist noch spätwinterlich in zivil gekleidet, sie stoßt die große und sperrige Eingangstür auf und betritt das dämmrige Innere der Lutherkirche in Wien-Währing. Die Sonne blendet dicke Streifen in die dunklen Kirchenreihen. Schnizlein hat ihren schwarzen Talar angezogen und knöpft ihn zu. „Mich fragen Leute nach meinem Beruf“, erzählt sie, „und ich sage Pfarrerin. Oft kommt kann: Fahrerin? Was fahren Sie denn?“

Nein, das Bild einer Pfarrerin sei noch nicht so sehr im Mainstream angekommen. Erstaunlich sei das, wie weit unten die Wahrnehmungsschwelle der evangelische Kirche in Österreich liege. Gut, sie ist auch eine Minderheit. Insgesamt hat die Kirche etwas mehr als 290.000 Mitglieder im Land, den allergrößten Teil macht die Kirche Augsburgischen Bekenntnisses aus. Aber die evangelische Kirche hat die Geschichte Österreichs auch wesentlich mitgeprägt. Hört man sich in der Gemeinschaft um, herrscht Befremden, bisweilen Frust darüber, dass genau dieser Aspekt außer Acht gelassen werde. Dass man von der evangelischen Kirche nicht mehr mitbekomme als die Karfreitagsdebatte.

"Was zählt, was wichtig ist, was bleibt"

Schnizlein wirkt seit eineinhalb Jahren als Vikarin in der Lutherkirche. Der Umstieg in den Kirchenberuf? Ja, der habe erstaunlich leicht funktioniert. Nach ihrem Theologiestudium hat die gebürtige Deutsche als Journalistin angeheuert, „mit 23, 24 habe ich mich zu jung gefühlt, um Pfarrerin zu werden“, erzählt sie über diese Zeit. Schreiben, eine Arbeit, die sie glücklich gemacht habe, aber die zuletzt doch recht oberflächlich geblieben sei. Als ihre zweite Tochter mit einem halben Herzen auf die Welt kam, dann habe sich die Wichtigkeit von Dingen verlagert. „Es sind ja so persönliche Erlebnisse, die einen darauf zurückwerfen, was zählt, was wichtig ist, was bleibt. Ich wollte mehr Tiefe, mehr Spiritualität.“

Die evangelische Community in Währing ist eher urban und jung, das zeigt schon ein Blick in die Gasse mit dem Kiesweg. Die Volksschule ist hier beheimatet, der Pfarrkindergarten. „Ich schätze es sehr“, sagt Schnizlein über ihre Gemeinde, „dass es ein gemeinsames Tragen ist. Und die Leute schätzen es, dass ich so sehr im Leben stehe.“ Wenn ihr Kind krank und ihr Mann unterwegs ist, braucht sie einen Babysitter. Da springt schon mal ein Gemeindemitglied ein.

Vikarin Julia Schnizlein in der Lutherkirche in Wien-Währing – Clemens Fabry

An ihre erste Predigt erinnert sich Schnizlein als vielleicht eine Spur zu gesellschaftspolitisch als biblisch. Man wachse eben rein. Die erste Beerdigung. Die erste Urnenbestattung. Ein gleichgeschlechtliches Paar würde sie sofort trauen, erzählt sie. „Vor allem mit dem Argument: Vor Gott sind alle gleich.“ Die Frage nach der Trauung homosexueller Paare treibt die evangelische Kirche derzeit um. Am Samstag wird dazu die Synode tagen, das Parlament der kirchlichen Selbstverwaltung. Zuvor hat der theologische Ausschuss die Gemeinden angehört und Vorschläge herausgearbeitet. „Es gibt einen Kompromissvorschlag“, erläutert Lars Müller-Marienburg. Die Ehe bleibt zwischen Mann und Frau. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren wäre es eine Ehe-analoge Partnerschaft, die zwar öffentlich vollzogen wird – Eintrag ins Kirchenbuch, Gottesdienst –, aber nur Segnung heißen darf. Bislang fand die Zeremonie, wenn denn ein evangelischer Pfarrer gleichgeschlechtliche Paare segnete, privat, in seinem seelsorglichen Rahmen statt. Die andere Möglichkeit wäre, die Ehe für alle mit Trauung komplett gleichzustellen. Danach sah es bis zuletzt jedoch nicht aus. Die dritte Möglichkeit: Die Synode kommt zu keinem Ergebnis.

Bibelstellen ausgelassen

Das Haus in St. Pölten, in dem Müller-Marienburg sitzt, hat das herrschaftliche Ambiente, das alten Landhäusern eigen ist. Den Eingang zur Superintendentur formt eine Balustrade, hinter der Tür steht eine kniehohe Figur von Martin Luther. Auch wenn es „nur“ zum Kompromissvorschlag kommt, sei die evangelische Kirche viel weiter als die anderen Kirchen im Land, sagt Müller-Marienburg. Aber er hat Schwierigkeiten mit dem Wording. Denn bei der Segnung Gleichgeschlechtlicher sollen wichtige Bibelstellen aus der Schöpfung ausgelassen werden, und das schmerze ihn. Die Geschichte von Adam und Eva zum Beispiel. Für ihn gehe es da nicht um die Geschlechtlichkeit in dieser Erzählung, sondern um „das Entgegenkommen Gottes. Die Suche nach einem Begleiter.“

Der Theologe ist seit mehr als zwei Jahren Superintendent der Diözese Niederösterreich – und auch der Erste in dieser Funktion, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. In seiner Arbeit, sagt er, habe er gerne diejenigen im Blick, „die sich unsicher sind, ob sie so sein dürfen, wie sie sind“. Bevor Müller-Marienburg zum Superintendenten gewählt wurde, gab es intern teils kontroverse Debatten – die evangelische Kirche hat schließlich auch konservative Mitglieder. „Drei Gemeinden wollten das überhaupt nicht“, erzählt er. Intensive Gespräche waren die Folge. Nicht mit allen kam er auf einen grünen Zweig. „Mir wurde gesagt: Wir befürchten, dass du auf die Kanzel gehst und etwas anderes von Gott erzählst, als wir glauben. Oder dass ich möglicherweise nicht an die Auferstehung glaube.“ Auch in der aktuellen Debatte habe es schmerzhafte Momente gegeben, wie waren persönlich schmerzhaft. Da sei bei Sitzungen über den schwulen Pfarrer gesprochen worden, als würde er nicht danebensitzen.

Er selbst wolle eine Kirche, in der „alle Menschen willkommen sind, so wie sie sind und im Rahmen dessen, was wichtig und erlaubt ist“. Ein offener Ort. Eine Kirche, die nicht darüber entscheidet, wer wen lieben, wer mit wem zusammenleben darf. Aber auch, wenn viele hohe Kirchenvertreter sich offen zeigen für gesellschaftliche Umbrüche, bleiben viele Türen weiterhin zu. „Vielleicht“, sagt Vikarin Schnizlein dazu, „ist es auch noch für uns zu früh, eine bindende Vorgabe für eine Ehe für alle zu erteilen.“

Erdige, traditionsgeprägte Gemeinden

Wie Schnizleins Gemeinde auch, hat die Diözese Niederösterreich eine urbane Prägung, zumindest südlich von Wien. Im bildungsbürgerlichen Speckgürtel gibt es viele Mitglieder, aber es gibt auch erdige, traditionsgeprägte Gemeinden in Niederösterreich, wie Müller-Marienburg sagt. Wo man noch in Tracht den Gottesdienst besucht. Und dann gibt es Gemeinden wie in Krems, wo bereits ein Drittel der Gottesdienstbesucher Iraner sind. Die jüngste Zuwanderung habe auch die evangelische Kirche bewegt. „Das verändert unsere Kirche auf wunderbare, wundersame Weise.“ Es gibt einige internationale Gemeinden, etwa finnische und ghanaische, und ein weiterer Teil ist siebenbürgisch geprägt.

Die evangelische Kirche wird zwar immer diverser, sie wird aber auch kleiner. Denn wie die katholische Kirche auch, kämpft sie gegen Kirchenaustritte – in den vergangenen drei Jahren waren es jeweils mehr als 4000 Austritte. Kann die Kirche denn mit Antworten auf gesellschaftliche Veränderungen die Austritte aufhalten? Wenn sie etwa die gleichgeschlechtliche Trauung einführt und somit den Betroffenen, aber auch den Sympathisanten signalisiert: Wir können uns treu bleiben, aber uns gleichzeitig öffnen? Bischof Michael Bünker bleibt skeptisch. „Die Tatsache, dass bei uns die Frauen völlig gleichberechtigt sind, hat diesen Effekt auch nicht gebracht“, sagt er. „Wir müssen uns aufgrund unserer Grundüberzeugungen verändern, und nicht aufgrund eines Kalküls.“ Er selbst, sagt der Bischof, sei offen, was die Trauung Gleichgeschlechtlicher betrifft. Seine Amtszeit endet im Übrigen Ende August.

Grundsatzfragen wie diese treiben die evangelische Kirche seit Langem um. Es geht um den fehlenden Nachwuchs, um die Rolle der Institution in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Insgesamt werde die evangelische Kirche sehr wohl positiv aufgenommen in Österreich, sagt Bünker: Die demokratische Aufstellung, die Gleichberechtigung der Frauen, die Betonung des Einzelnen. Aber die Wissenslücken, ja, die gebe es, das habe die Karfreitagsdebatte wiederum gezeigt. Aber auch intern kämpfen die evangelischen Theologen gegen das schwindende Interesse an der eigenen Religion. Als es in der römisch-katholischen Kirche Anfang der 2000er Jahre zu einem Skandal rund um die Diözese St. Pölten kam, gab es deswegen auch Austritte von der evangelischen Kirche, erzählt Bünker. „Dann haben uns die Leute gesagt: Ist ja eh alles eins. Das Bewusstsein, evangelisch zu sein, einer Minderheit anzugehören, ist nicht bei allen unseren Mitgliedern gleichermaßen präsent.“

Kirchenaustritte Aus der evangelischen Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis) sind in den vergangenen Jahren ausgetreten: 2016: 4536 Personen 2017: 4603 Personen 2018: 4318 Personen Dagegen halten sich die Eintritte in Grenzen. In den vergangenen drei Jahren waren es jeweils knapp 800 oder leicht darüber.

Aber was bedeutet es, evangelisch zu sein? „Was uns antreibt“, sagt Schnizlein, „ist unser Gewissen. Protestanten sind Menschen, die für etwas einstehen. Die auch gesellschaftspolitisch Stellung beziehen und für ihre Überzeugung streiten.“ Anlässe für Auseinandersetzungen – intern sowie extern – gab es in letzter Zeit auch genug. Was bleibt, ist das Lernen, wie Müller-Marienburg sagt. „Für mich ist die Tradition des Evangelischen, dass wir uns anschauen, wie das Leben ist, und dieses Leben so weit wie möglich begleiten.“