Omar Victor Diop: Schöner Schein

Mit der Gegenüberstellung von Sein und Schein kann der senegalesische Fotograf Omar Victor Diop nicht viel anfangen. Zumindest für seine fortlaufende Werkserie „Le studio des vanités" fordert er nämlich: „Ici, paraître, c’est déjà une façon d’être." Schein ist hier also schon eine Form von (Da-)Sein – vielleicht ganz einfach im Sinne einer selbstbewussten Bekundung durch die Porträtierten: Seht her, es gibt uns! Diop, Jahrgang 1980, zeigt Vertreter der jungen, urbanen Kreativszene in Senegal: Die Bildkomposition wird von den Porträtierten mit dem Fotografen gestaltet, und in mancherlei Hinsicht erinnert dieses dokumentarische Festhalten einer lebendigen (Jugend-)Kultur an die Arbeit von Malick Sidibé im Bamako der Sechziger- und Siebzigerjahre. Diop jedoch arbeitet zu einem Zeitpunkt, da das Kunstschaffen und die Fotografie in afrikanischen Ländern für den globalen Kunstbetrieb nicht mehr in einem wenig erfassten hic sunt leones verortet sind.

Vielseitig. Die Porträtierten gestalten Outfit und Setting mit Diop. Hier: Doro Diange, DJ, und Ken Aïcha Sy, Bloggerin und Musiklabel-Betreiberin. – (c) Omar Victor Diop

Das zeigt sich auch in seiner klugen Werkserie „Diaspora": Für diese aktualisiert er historische Porträts von Persönlichkeiten aus afrikanischen Ländern, die in den vergangenen Jahrhunderten – wie etwa der „fürstliche Mohr" Angelo Soliman am Hof von Wenzel von Liechtenstein in Wien, als der Diop auf dem Artikelbild posiert – außerhalb des Kontinents zu Berühmtheit gelangten. Diop selbst nimmt in diesen Bildern die Pose der historischen Vorgänger ein, in den Händen hält er zumeist einen Fußball oder ein anderes mit dieser Sportart assoziiertes Attribut. Die These Diops ist hier, dass es in erster Linie sportliche Höchstleistungen sind, die es Menschen afrikanischer Abstammung in der Gegenwart erlauben, einen vergleichbar prominenten Status in anderen Ländern zu erreichen. Damals wie heute würden, so Diop in einem Text auf seiner Homepage, die Mitglieder dieser Diaspora ein Leben als „l’autre", also der Andere oder Fremde, wie sehr auch immer geachtet, führen müssen.

Ein Kenner der Szene. Demnächst sind Arbeiten von Diop in Wien zu sehen, und zwar in der Ausstellung „Vu d’Afrique", die das Auktionshaus Artcurial in seine österreichische Niederlassung bringt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Pariser Galerie Magnin-A und deren Gründer, André Magnin: Er gilt als einer der Wegbereiter im internationalen Kunstbetrieb, was das Interesse am zeitgenössischen Kunstschaffen in afrikanischen Ländern betrifft. Seit den Achtzigerjahren – 1989 war Magnin Kokurator der nicht unumstrittenen, jedoch eine Pionierrolle einnehmenden Schau „Les magiciens de la terre" im Centre Pompidou – bereist Magnin unermüdlich den Kontinent auf der Suche nach neuen Talenten. Dieses Engagement ließ dann auch den Simca-Erben Jean Pigozzi auf Magnin aufmerksam werden. In Pigozzis Auftrag trug er die in Genf beheimatete „Contemporary African Art Collection" zusammen. Später machte Magnin sich mit einer Galerie in Paris selbstständig, kuratierte etwa für die Fondation Cartier die Ausstellung „Beauté Congo".

Fliessend. Khady Niang Diahkaté ist Make-up-Artist und lebt in Senegal. Die Serie erinnert in Ansätzen an Aufnahmen von Malick Sidibé aus Bamako. – (c) Omar Victor Diop

Auf Diop stieß Magnin, wie er dem „Schaufenster" mitteilte, am Rande der Rencontres de la photographie in Arles. Auch dank ihm konnte sich Diop international etablieren, zählt heute zu den bekanntesten Fotografen des afrikanischen Kontinents. Magnin war es übrigens auch, der Malick Sidibé und Seydou Keïta für die internationale Bühne „entdeckte": Er hatte eine Aufnahme eines anonymen Fotografen aus Mali bei einer Schau in New York gesehen und reiste nach Bamako, um ihn vor Ort ausfindig zu machen. „Mein Taxifahrer brachte mich zu einem Fotografen, der zu dem Zeitpunkt nur mehr Passbilder machte und Kameras reparierte. Dieser erkannte gleich, dass die schlechte Fotokopie des in New York gesehenen Bildes von Keïta stammte, und brachte mich zu ihm. Im Gespräch mit Keïta kam dann wieder heraus, dass der andere Fotograf Malick Sidibé war, ein Chronist der Jugend von Bamako in den Sechziger- und Siebzigerjahren. So habe ich innerhalb von zwanzig Minuten die beiden heute weltbekannten Fotografen kennengelernt." Die Bilder Sidibés ähneln in Absicht und Komposition, wie erwähnt, jenen Diops, der sich wohl von diesen inspirieren ließ.

„Diaspora“. In dieser Serie, der auch das Cover entnommen ist, stellt Diop historische Porträts von berühmten afrikanischen Persönlichkeiten nach. – (c) Omar Victor Diop

Angesprochen auf den Titel der Wiener Ausstellung oder überhaupt pauschale Darstellungen von „afrikanischer" Kunst lenkt André Magnin übrigens sofort ein: „Natürlich gibt es nicht die eine afrikanische Kunst, sondern Künstler, die in Afrika leben und arbeiten, aber jeweils ihrem Land oder ihrer Stadt verhaftet sind. Die Maler aus Kinshasa haben nichts mit jenen zu tun, die in Lagos oder Johannesburg leben." Dazu eine Randbemerkung an Ausstellungsmacher: Selbst wenn sich – wie bei Malick Sidibé und Omar Victor Diop – inhaltliche Querverweise zwischen Protagonisten verschiedener Kontexte ziehen lassen, ist es also überaus ratsam, von groben Verallgemeinerungen abzusehen, wenn man nicht pauschale Wahrnehmungen durch die Besucher begünstigen möchte.