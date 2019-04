Mimbre: Luft nach oben

Der Brexit ist eine Katastrophe für Menschen wie uns“, lässt Lina Johansson keinen Zweifel an ihrer Empörung über die aktuelle Situation Großbritanniens und alle begleitenden Unsicherheiten. „Wir arbeiten ununterbrochen mit Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen, in unserem Gründerinnenteam ist überhaupt niemand aus Großbritannien. Und es betrifft uns auch in der Zusammenarbeit mit Festivals im Ausland, die sich derzeit nicht sicher sind, ob sie uns für die kommenden Monate buchen können oder zu welchen Bedingungen das geschehen würde.“

