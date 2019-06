Stilkritik: Der Füller des Präsidenten

Ehe die empörten Aufschreie beginnen: In den Räumlichkeiten des österreichischen Bundespräsidenten wird nicht mit Füller unterschrieben, sondern mit einem Tintenroller. Bei so wichtigen Themen sollte man sich keine Ungenauigkeiten leisten. Der eigentliche Punkt ist aber: Selten zuvor waren diese Schreibgeräte so häufig und so prominent in Fernsehübertragungen im Einsatz wie zuletzt. Vier Kurzzeitexpertenminister wurden unterschreibenderweise angelobt, wenig später eine ganz neue Regierung.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft