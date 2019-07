Charles Dickens mochte keine Züge. Wann und wo es ging, versuchte er die Lok der industriellen Viktorianischen Ära zu vermeiden. Wenn Dickens doch noch in der Bahn saß, heißt es, krallte er sich die Fahrt hindurch an der Lehne fest – zu tief mag die Erinnerung an den Unfall gewesen sein, den er im Juni 1865 miterlebte. Bei Staplehurst, südöstlich von London, entgleiste die Eisenbahn über einer Brücke und zerschmetterte Teile mehrerer Waggons.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)

Meistgekauft