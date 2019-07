Prinz Harry äußerte sich zur Kinderfrage: "Maximal zwei"

Prinz Harry (34) hat sich für die September-Ausgabe der britischen Vogue in die Rolle des Interviewers begeben. In einem Gespräch mit der Primatenforscherin Jane Goodall hat der Jungvater verraten, dass er ein Geschwisterchen für Sohn Archie plane - aber wohl nicht mehr. Als er andeutete, noch Nachwuchs zu wollen, unterbrach ihn Goodall (85), die das Verhalten von Schimpansen erforschte: "Nicht zu viele." Darauf sagte der prominente britische Royal-Angehörige: "Maximal zwei."

Die Geburt Archies vor drei Monaten habe seine Sicht auf die Welt verändert, vor allem beim Thema Umweltschutz. "Ich habe schon immer gedacht: Dieser Platz ist geliehen. Wir sind so intelligent und hoch entwickelt, dass wir in der Lage sein sollten, der nächsten Generation einen besseren Ort zu hinterlassen."

Das Gespräch, das in Windsor geführt wurde, ist Teil der September-Ausgabe des Modemagazins "Vogue". Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (37), wirkte dabei als Gast-Chefredakteurin mit. Die britische Zeitschrift kommt am Freitag in den Handel, einige Texte sind im Voraus online zu lesen.

>>> Interview in der Vogue

