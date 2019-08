Familie verkauft Puppe, die aussieht wie Sohn

Um aus ihrer Instagram-Berühmtheit Profit zu schlagen, hat sich eine sechsköpfige Familie aus Großbritannien etwas ganz Neues einfallen lassen. Denn „The Ingham Family“, bestehend aus Mutter Sarah, Vater Chris, Isabelle (13), Esme (9) sowie Isla (7), hat mit dem neugeborenen Baby Jace Zuwachs bekommen.

Zur Feier der Geburt können Fans der Familie - und davon gibt es immerhin 1,2 Mio. auf Youtube - eine exakte Replik des Neugeborenen erstehen. Für 279 Pfund, umgerechnet etwas über 300 Euro, kann man die Babypuppe, die dem zweiwöchigen Sohn gleicht, bestellen. Teurer wird es, wenn man mehr Merchandise-Babysachen dazu bestellt, wie etwa Outfits und Windeln.

If anyone wanted an update, the Ingham family is now selling life-like replicas of their baby, Jace.



Imagine finding out your parents once sold realistic dolls of the newborn you online for £300. pic.twitter.com/uMvbW2u4wq