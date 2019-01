Bloß nichts stapeln! Ein Prinzip, das wirkt

Ich habe Fotos von meinem Kleiderkasten auf meinem Handy. Fotos von den Laden, in denen ich meine Leiberl aufrecht stehend einordne. Fotos von meinen Pullovern, die nicht mehr in einem schiefen Stapel übereinanderliegen, sondern die kleinen Päckchen ähnlich in ihrem Fach stehen. Von den Hosen, bei denen es so ähnlich aussieht. Und von den Blusen und Kleidern, die von weiß nach schwarz geordnet im offenen Kasten hängen. Man ahnt: Es war nicht immer so.

Bilder von meinem Kleiderschrank hätte ich noch vor wenigen Monaten nicht gemacht, geschweige denn hergezeigt. Jetzt zeige ich sie nicht nur denen, die sie sehen wollen, sondern mitunter auch manchen anderen. Denn seit ich meinen Kasten mehr oder weniger nach den Ideen der japanischen Super-Aufräumerin Marie Kondo geordnet habe, hat mich ein fast missionarischer Eifer gepackt. Der eine oder die andere wurde schon inspiriert. . .

Aber von vorn. Es war im Herbst, als ich wieder einmal von Marie Kondo hörte – den Hype, der schon vor einigen Jahren um die Aufräumfee entstanden war, hatte ich damals als Ausdruck einer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft abgetan (was es vielleicht auch ist). Wie auch immer, eine Freundin machte mir ein paar pragmatische Eckpunkte der japanischen Aufräumtechnik so schmackhaft, dass ich mich wenig später vor meinen ausgeräumten Fächern wieder fand – und bei Ikea eine Ladung Schubladen bestellte.



Neu schlichten. Kleine Einschränkung: Ich habe nicht das ganze Kondozeremoniell mit den riesigen Gewandbergen durchgeführt – was Ausmisten angeht, bin ich da zum Glück recht konsequent. Und weil ich ungern Kleidung kaufe, ist es nicht so tragisch, wenn das eine oder andere Stück noch zur Erinnerung im Kasten hängt. Die Frage, ob mich ein Teil glücklich macht, hilft trotzdem, noch dies oder das loszuwerden. Die Leiberl, Pullis, Socken auf eine neue Art zu schlichten, war aber das eigentlich Geniale.

Wenn es nicht die üblichen Haufen gibt, wirft man die nach zwei Wochen auch nicht wieder über den Haufen. Während früher der ganze T-Shirt-Stapel in Gefahr geriet, sobald man sich einmal nicht für eines der oberen drei Leiberl entschied, ist die japanisch geordnete Lade bis heute nicht nur ordentlich, sondern fast schön anzusehen. Und so wenig ich Wäschefalten mag – ich sehe jetzt einen gewissen Sinn darin.

Das ist denn auch das wichtigste neue Ordnungsprinzip, das ich mir herausgepickt habe: bloß nichts stapeln! Alles stehend einordnen, in eine Art kleine Päckchen gefaltet (ein Tutorial auf Youtube genügt, keiner muss sich das Kondo-Buch kaufen). So findet man nicht nur schnell das Gesuchte, sondern sieht auch sofort, was man besitzt. Was auch gegen Impulskäufe hilft. Ich besitze zum Beispiel mehr als genügend Socken, die ich zwar nicht à la Kondo streichle, die aber jetzt auch alle ihren Platz haben.

Für diese zweite Erkenntnis – dass jedes Stück seinen eigenen Platz haben soll – hätte man Marie Kondo nicht gebraucht. Aber irgendwie hat das nachhaltige Kleidersortieren auch Motivation für andere Bereiche gebracht, die jetzt Stück für Stück drankommen: die Fotos, die Urlaubsutensilien, die Medikamente haben alle ein Plätzchen in einer schönen (!) Box bekommen, Gewürze wurden etikettiert, Schrauben sortiert, wenn möglich wird ent-stapelt. Ausmisten ist da überall inklusive. Und - es macht irgendwann Spaß! ?

