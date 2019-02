Das erzählen unsere Leser über ihre Familiennamen

Unsere Kollegin Jeannine Hierländer schrieb vor drei Wochen an dieser Stelle, warum Sie nach vier Jahren mit dem Namen ihres Mannes, mit dem sie zwei Kinder hat und immer noch verheiratet ist, wieder ihren eigenen Namen angenommen hat und das eigentlich kaum jemand komisch fand. Weil sie sich einfach nicht an ihn gewöhnt. Wir baten unsere Leser, uns ihre Namensgeschichten zu erzählen und erhielten erfreulicherweise wirklich viel Post. Hier haben wir die Zuschriften, leicht gekürzt, gesammelt:

Bitte keine Doppelnamen!

Anlässlich unserer Hochzeit (1975!) hat meine Frau wie selbstverständlich meinen Namen angenommen und das auch immer akzeptiert. Trotzdem bin ich mittlerweile der Meinung, dass es gut wäre, dass jeder im Normalfall seinen Namen behält. Ausnahmen sollten möglich sein, aber bitte keine Doppelnamen, die finde ich unnötig. Wenn jeder seinen Namen behielte, würde vieles leichter werden, weniger Bürokratie, gerechter und logischer. Außerdem gibt es in vielen Sprachen eine geschlechtsspezifische Endung, sodass daher der Name nicht so ohne Weiteres übernommen werden kann. Daher so einfach wie möglich: Namen behalten.

Elmar Lyer, Wien

"Wir wollten glücklich sein"

Wir waren bei unserer Hochzeit beide über 40 und hatten Berufe, in denen die Reputation mit dem Namen verknüpft ist. Also war die Sache einfach, jeder behält seinen Nachnamen. Dann meinte die Freundin, die von all unseren Bekannten am längsten mit demselben Mann verheiratet ist, dass ein gemeinsamer Nachname zum Eheglück beitrage, gemeinsame Identität und so. Wir wollten glücklich werden, also entschieden wir uns für einen Doppelnamen, der eine glatt, die andere verkehrt. Leider heißen wir Lindenberg und Weissenberger, zwei schöne Namen, vor allem Lindenberg, zusammen klingt das jedoch, als wollten wir einen Landadelstitel vortäuschen, von der Länge gar nicht zu schreiben. Auf der Fahrt zum Standesamt einigten wir uns wieder darauf, alles zu belassen, wie es war. Einen Familiennamen haben wir heute trotzdem: Manche unserer Freunde nennen uns „die Bergers“. Eine Zeit lang stand das sogar neben unserer Klingel – bis ein Schwesternpaar namens Berger in unser Haus zog.

Eva Weissenberger, 1160 Wien

"Selbstverständlich sein Name!"

Ich bin seit 1974 verheiratet. Also seit einer Zeit, zu der es keine Wahlmöglichkeit bezüglich des Familiennamens gab und ich selbstverständlich den Namens meines Mannes angenommen habe. Es wäre auch heute noch genauso selbstverständlich für mich, den Namen des Mannes als gemeinsamen Familiennamen zu nehmen, da es für mich ein Zeichen der Zusammengehörigkeit darstellt. Wenn ich nicht bereit bin, einen gemeinsamen Familiennamen zu führen, akzeptiere ich die eingegangene Gemeinschaft nicht und lasse mir schon von Anfang an die Hintertüre für eine Trennung offen. Auch im Hinblick auf gemeinsame Kinder ist ein (traditionellerweise sein) Familienname als Kennzeichen der Familie praktikabler.

Gerda Wesely, 1140 Wien

Nach Omas Tod zurück zum alten Namen

Meine Name ist Daniela Höllerl, ich bin 35 Jahre alt und lebe in Graz. Von Juni 2012 bis September 2018 hieß ich „Haider“. Der Klassiker: Frau nimmt bei der Hochzeit den Familiennamen des Mannes an. Die große Liebe, sie möge bis ans Lebensende halten. Berufsbedingt leichter auszusprechen als der „alte“, hatte ich mich schnell daran gewöhnt. Vier Jahre später folgte die Scheidung. Doch den Namen meines Exmannes wollte ich nicht ablegen. Behalten habe ich ihn unter anderem auch, um mir selbst eine Art Mahnmal zu setzen, damit ich bloß nie mehr den Fehler mache zu heiraten, geschweige denn mich noch einmal in meinem Leben auf einen Mann einzulassen. Es folgte, was folgen musste: Man hört auf, an die wahre Liebe zu glauben, und plötzlich steht sie vor einem. Meinen Namen wollte ich trotzdem nicht ändern – bis die wichtigste Person aus meiner Herkunftsfamilie starb, meine Oma. Bäm! Ich beschloss, den Namen meiner Großeltern, meinen „alten“, weiterzuführen. Auch mein neuer Partner mochte den Namen von Anfang an. Denn es war mein Name – nicht der des Exmannes. Ich trage meinen Namen jetzt viel bewusster und mit Stolz.

Daniela Höllerl, Graz

"Dieser Name fühlte sich noch nach Jahren fremd"

Vor dreißig Jahren bot das Namensrecht nur eine Möglichkeit, um den „Mädchennamen“ nach der Eheschließung beizubehalten: die Führung eines Doppelnamens. Dieser lange und „sperrige“ Ehename stellte nicht nur im täglichen Gebrauch eine Herausforderung dar, sondern fühlte sich auch nach Jahren immer noch fremd und ungewohnt an. Ich ergriff daher die 1995 von der Gesetzgebung gebotene Möglichkeit, den Geburtsnamen wieder anzunehmen, bei der ersten Gelegenheit. Mein Ehemann akzeptierte diese „Namenseskapaden“ mit Gleichmut und Toleranz und sah dadurch weder sein männliches Selbstverständnis noch unsere Ehe infrage gestellt. Mein Nachname war mir aber nicht nur in der Praxis wichtig. Das Thema „Erwerb und Änderung des Familiennamens“ beschäftigte mich auch in meiner 2001 publizierten rechtshistorischen Dissertation, die ich dem Mann widmete, dessen Namen ich bis heute mit Stolz und in enger Verbundenheit trage: meinem Vater.

Elisabeth Berger, 1130 Wien

"Mir tut das jedes Mal weh!"

Schon lang wundere ich mich, dass noch immer so wenige Menschen die Möglichkeiten des neuen Namensrechts nutzen. In meinem beruflichen Umfeld und Bekanntenkreis ist es für die meisten Frauen eine Selbstverständlichkeit, den Familiennamen des Mannes anzunehmen. Mir tut das jedes Mal weh! Als ich 1989 geheiratet habe, hätten sowohl mein Mann als auch ich gern unsere Nachnamen behalten, aber das hat das damalige Namensrecht nicht zugelassen. Ich empfand (und empfinde immer noch) meinen Familiennamen als Teil meiner Identität und wollte ihn nicht so leicht aufgeben.

Da mein Mann aufgrund der Bekanntheit seines Namens in seinem Beruf keine Namensänderung wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als zumindest einen Doppelnamen anzunehmen. Als sich 1995 das Namensrecht änderte, ergriff ich die Gelegenheit und nutzte das Zeitfenster, um meinen Mädchennamen wieder anzunehmen. Bei meiner zweiten Eheschließung im Vorjahr waren mein zweiter Mann und ich uns gleich einig, dass jeder seinen Namen behalten sollte. Nervig war nur, dass ich von Bekannten und ArbeitskollegInnen gefragt wurde, ob ich denn nun anders heiße – meinen Mann hat das niemand gefragt!

Erika Langgartner, Bezirk Krems

"Es ist ihre Identität!"

Wir sind jetzt 33 Jahre glücklich verheiratet, meine Frau wollte immer ihren Geburtsnamen behalten – es ist ihre Identität! Also 1986 daher Doppelname, und sobald es gesetzlich ging wieder zurück zum eigenen Namen. Ich find's gut! Sie ist auch meine Arbeitspartnerin und würde sonst oft nicht als eigenständige, kompetente Frau wahrgenommen werden. Unsere Beziehung hat dadurch gewonnen, wie gesagt jetzt über 33 Jahre!

Peter Böhm, Königstetten, Bezirk Tulln

Mein Recht auf den Doppelnamen

War es der Widerstand einer „1968erin“ oder eine im Innersten gefühlte Verantwortung, eine seit 1633 nachgewiesene Familien- und Namensgeschichte weiterzuführen? Ich kann nicht sagen,, was mich veranlasste, zu Beginn meiner Berufstätigkeit anlässlich meiner Heirat meinen „Mädchennamen“, besser gesagt: „Familiennamen“ nicht aufzugeben - es war mir jedenfalls sehr wichtig.

Zum Glück gab es zum Zeitpunkt meiner Eheschließung im Mai 1979 in Österreich bereits ein Namensrecht, das eine Wahlmöglichkeit für die angehenden Eheleute eröffnete bzw. die Ehefrau zur Führung eines Doppelnamens berechtigte. Bei der Anmeldung zur Hochzeit am Standesamt einer oberösterreichischen Kleinstadt, dem Wohnsitz unserer Eltern, vereinbarten mein künftiger Mann und ich, nach unserem Studium beide in Wien wohnhaft, dass wir noch rechtzeitig unsere Entscheidung hinsichtlich des gewünschten Familiennamens bekanntgeben würden. Leider vergaßen wir in der Folge, den Standesbeamten über unsere Entscheidung zu informieren.

Als der Tag der Trauung näherkam und der Beamte die Papiere vorbereiten wollte, wusste er nicht, welchen Familiennamen er in die Dokumente eintragen sollte. Die Brautleute im fernen Wien, die Eltern der beiden am Standort – was lag näher für den Standesbeamten, als kurzerhand bei den Eltern des Bräutigams nachzufragen, welchen Namen die beiden Brautleute denn zu führen gedenken. Für die Eltern des Bräutigams ein wahrer Schock: ihr einziger Sohn dachte womöglich daran, seinen Familiennamen zu ändern?!

Der erzürnte Vater des Bräutigams, ein angesehener Beamter in der Kleinstadt, und die in Tränen aufgelöste Mutter vergewisserten sich in Telefonaten, dass ihr Sohn dies nicht wirklich umsetzen wolle, verzweifelnd darauf hin weisend, dass sie doch keine Verbrecher seien! Zu dieser Zeit war es für Männer in Österreich so gut wie nicht üblich, ihren Namen zu wechseln, außer sie hatten dazu einen bestimmten Grund, z. B. um sich durch Namenswechsel der Öffentlichkeit zu entziehen.

Um des guten Friedens Willen einigten wir Brautleute uns bei der Hochzeit 1979 auf den Familiennamen des Bräutigams und ich nahm mein Recht in Anspruch, einen Doppelnamen zu führen (bestehend aus den Namen beider Familien, mein eigener im wahrsten Sinne hintangestellt). In meinem Umfeld stellte ich mich über die Jahre auch weiterhin hartnäckig nur mit meinem Mädchennamen vor, mein Ehemann hatte dafür volles Verständnis. 16 Jahre nach meiner Eheschließung wurde 1995 das Namensrechtsänderungsgesetz beschlossen. Demnach konnten Personen, die vor diesem Zeitpunkt geheiratet hatten und den Familiennamen des anderen Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen führten, mittels Erklärung ihren früheren Familiennamen wieder annehmen. Der Gesetzestext war noch unverständlicher als viele andere Gesetze. Meine Telefonate mit dem zuständigen Wiener Standesamt brachten keine Klarheit über die Vorgangsweise, die zuständigen Beamten versuchten sich einige Tage Frist zu verschaffen und mich zu vertrösten.

Doch ich ließ mich nicht abschütteln und beantragte persönlich Anfang Mai 1995 bei meinem zuständigen Standesamt in Wien die Namensänderung. Die Behörde hatte mittlerweile eigene provisorische Formulare erstellt und stellte meinem persönlich vorgebrachten Ansinnen keine Hindernisse mehr entgegen. Das Standesamt in Oberösterreich wurde verständigt, und dieses erstellte innerhalb einer Woche neuerlich eine Heiratsurkunde, aus der hervorging, dass ich nunmehr zwei Familiennamen habe, nämlich den Namen Guggenberger als „Familiennamen nach der Eheschließung“ und den Namen meines Mannes als „gemeinsamen Familiennamen“.

In der Folge teilte ich meine Namensänderung auch im Bekannten- und Freundeskreis mit, was häufig mit Mitgefühl ob der vermuteten Scheidung quittiert wurde oder auch auf Unverständnis stieß. Jedenfalls zeigt meine Erfahrung mit der Führung eines Doppelnamens und mit dem Bestehen auf meinem ursprünglichen Familiennamen, dass dies Konsequenz und Durchhaltevermögen erfordert und darüber hinaus auch eine beträchtliche Robustheit gegenüber dem Belächeltwerden seitens der beruflichen und privaten Umgebung.

Doris Guggenberger, 1170 Wien

"Wann werden die Frauen endlich selbstbewusster?"

Wir haben auf das Namensrecht, über das ja damals länger diskutiert worden ist und das die ÖVP lang verhindert hat, gewartet. Danach haben wir geheiratet, und es hat jeder seinen Namen behalten. Die Kinder waren schon auf der Welt und haben den Namen der Frau behalten. Das Gesetz ist erst 1996 in Kraft getreten. Ich dachte, die Möglichkeit wird größeren Zuspruch finden, aber da habe ich mich getäuscht. Was mich am meisten ärgert: War es früher häufig ein Argument, den Bauernhof nicht der Tochter zu geben, weil dann der Nachname verloren geht, muss man heute erleben, dass übernehmende Töchter auch schön brav den Namen des zugeheirateten Mannes annehmen. Wann werden die Frauen endlich selbstbewusster? Offenbar nicht mehr in diesem Jahrhundert!

Otto Hofer, 1170 Wien

Vielleicht doch noch ändern?

Unsere Hochzeit war 1989, meinen Nachnamen zu behalten ging also nicht. Da mein Mann zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig war, wäre es für ihn sehr kompliziert geworden, meinen Namen anzunehmen. Nachdem sowohl mein Vorname (viersilbig) als auch sein Nachname (dreisilbig) lang sind, war mir ein Doppelname zu viel. Mein jüngstes von vier Kindern ist jetzt zwanzig, und ich spiele mit dem Gedanken, meinen Namen wieder zu ändern. Was mein Mann allerdings nicht so gut fände.

Katharina Bliemegger, Wien



"Vermutlich heißt keine zweite Frau wie ich"

Unorganisiert und impulsiv, wie wir waren, beschlossen mein Freund aus New Orleans und ich spontan die Hochzeit in seiner Heimat. Das war 2009 – und die Gesetzeslage brummte mir nach der Eheschließung automatisch den Namen meines Ehemannes auf, weil ich im Vorfeld nichts anderes beantragt hatte. Halb so schlimm, denn ich war glücklich, keine generisch oberösterreichische „Pühringer“ mehr, sondern eine einzigartige, internationale „Dauterive“ zu sein.

Zehn Jahre später – die einvernehmliche Scheidung ist beinahe durch – liebe ich zwar den Namensgeber nicht mehr, aber den Namen umso mehr. Nicht nur, weil ich genauso wie unsere gemeinsamen Kinder heißen will, behalte ich den Namen auch nach der Scheidung. Obwohl ich ihn immer buchstabieren muss. Obwohl niemand weiß, wie man ihn richtig ausspricht. Obwohl ich schon „Dauterevic“ und „Dautinger“ genannt wurde.

Aber als Personalistin und Netzwerkerin bringt mir der Name Wiedererkennungswert und bietet Stoff für Small Talk; fast einmal täglich breche ich das Eis mit: „Ist angeheiratet. Kommt aus New Orleans. Französisch in der Wurzel, englisch ausgesprochen. Genau: [Dough-Treeve].“ Und nennen Sie mich ruhig eitel, aber es gibt vermutlich keine zweite Frau auf dieser Welt, die so heißt wie ich. Warum würde ich das ändern wollen?!

Monika Dauterive, Gmunden

Mein bewegtes Namensleben

Ich habe ein bewegtes Namensleben: 1955 geboren als Elisabeth Wieshaider, gerufen „Liesl“, was mir nie gefallen hat, wurde ich bei meiner Hochzeit 1973 automatisch zur Frau Steinböck. Nach meiner Scheidung 2008 behielt ich den „Steinböck“, um meine Kinder nicht noch mehr zu verärgern. Vor meiner zweiten Hochzeit im Juni 2018 war für mich logisch, dass ich den Namen meines Mannes – Ohnewas – annehmen würde. Zurück auf Wieshaider? Das war schon 45 Jahre her. Bei Steinböck bleiben? Nein. Einen vielsilbigen Doppelnamen? Nein, danke. Mit dem Vornamen wären das sechs Silben gewesen. Die Namen zu schütteln war lustig: Wieswas, Ohneböck, Ohnestein Haiderohne . . . Am Ende war dann doch der Name meines Mannes für unser gemeinsames Leben logisch: Ohnewas.

Elisabeth Ohnewas, geschiedene Steinböck, geborene Wieshaider, Zeiselmauer

Mit Doppelname stets belächelt

Schon als junges Mädchen konnte ich mir nicht vorstellen, bei einer Hochzeit meinen Nachnamen aufzugeben. Nicht (nur) weil ich ihn so schön fand, sondern weil er mich durch mein ganzes Leben begleitet hatte und somit Teil meiner Identität geworden war.



Wir heirateten am 11.12.1976 zu einem Zeitpunkt, also schon klar war, dass das neue Namensrecht am 1.1.1977 in Kraft treten würde und ich somit die Möglichkeit hatte, einen Doppelnamen zu führen. Die Möglichkeit, den Geburtsnamen zu behalten, was damals schon u.a. in Italien gang und gäbe war, gab es erst viel später. Die Frage, ob mein Mann seinen Namen aufgeben würde, war rasch beantwortet, da sein ungarischer Vorname sich nicht recht mit meinem Familiennamen "vertragen" hätte. Das sah ich schnell ein.

So kam es, dass ich auf dem Standesamt das einzige und auch letzte Mal mit dem Namen meines Mannes (äußerst widerwillig) unterschreiben musste. Erst am 1. Jänner ging es dann offiziell mit der Namensänderung los. Viele Ämter waren noch nicht so recht vertraut mit dem neuen Gesetz und standen zunächst dem Doppelnamen etwas ungläubig gegenüber. Aber, es gelang. Das einzige meiner Dokumente, das nicht verändert werden musste, war mein Führerschein, wenn ich ihn nicht als Identitätsnachweis verwenden wollte. Und so bin ich bis vor einigen Jahren, als das Foto auf dem Führerschein nun wirklich nicht mehr der Realität entsprach, mit meinem Geburtsnamen in der Handtasche herumgefahren. War auch ganz schön!



Mir war bald klar, dass ich eine der ersten Frauen war, die die Gelegenheit zum Doppelnamen nutzen. Ich wurde belächelt, mein Doppelname wurde oft ignoriert (beinhart wurde ich des öfteren mit dem Namen meines Mannes angesprochen oder angeschrieben - das passiert auch heute noch!). Sonderbarerweise haben manche sogar geglaubt, ich sei adelig, da bis dahin nur Adelige einen Doppelnamen trugen. Meine Mutter stellte meine Entscheidung aber nie in Frage. Ich habe sie allerdings, so wie Frau Hierländer ihre Mutter und Großmutter, auch nie gefragt, wie sie mit dem Verlust ihres Geburtsnamens nach der Hochzeit umgegangen war.



Nach und nach haben aber viele Frauen aus meinen Freundes- und Bekanntenkreis nach der Hochzeit Doppelnamen angenommen. Viele aber auch nicht, darunter auch meine Schwestern. Es soll aber jede so halten und entscheiden, wie sie das glaubt und möchte. Auch einige Männer (nicht viele!) haben den Namen ihrer Frau angenommen.



Ich verstehe bis heute nicht, warum Frauen ihren Geburtsnamen ohne triftigen Grund bei der Hochzeit aufgeben. Besonders sonderbar finde ich, wenn Frauen nach einer Scheidung noch immer den Namen ihres Ex-Mannes tragen.



Heute sind Doppelnamen keine Besonderheit mehr und ich finde gut, dass es in Österreich im Bereich des Namensrechts nun so viele Auswahlmöglichkeiten gibt.

Wir sind noch immer verheiratet! Aber da ich u. a. aus dem Artikel in der „Presse am Sonntag“ erfahren habe, dass man ohne Kosten wieder den Namen annehmen kann, den man einmal getragen hat, überlege ich, meinen Mädchennamen wieder anzunehmen...

P.S.: Unsere Tochter hat nach der Hochzeit ihren Geburtsnamen behalten und unser Sohn trägt seit seiner Hochzeit einen Doppelnamen.

Ursula Kunz-Schneeberger, Wals-Siezenheim, Salzburg

"Die Diskussion ist ganz wichtig!"

Ich finde es ganz wichtig, dass es die Diskussion über Nachnamen-Findung bei der Eheschließung gibt und es nicht mehr selbstverständlich ist, den Namen des Mannes automatisch anzunehmen oder annehmen zu müssen. Das ist für mich Emanzipation - die Wahlfreiheit zu haben.

Den eigenen Nachnamen mit der Eheschließung abzugeben, bedeutet aber für mich nicht, in traditionelle Rollenmuster zurück zu fallen.

Es ist einfach auch eine Frage, welcher Name sich gut aussprechen und schreiben lässt. Welcher vielleicht auch international funktioniert.



Bei mir war es keine große Umstellung. Auch ich habe - wie Jeannine Hierländer - 2014 geheiratet. Ursprünglich aus Deutschland, war es für meine Familie dort am Anfang nicht einfach, sich an den leicht österreichischen Klang zu gewöhnen. Der Großteil der Frauen um mich haben sich so entschieden wie ich - und tragen den Nachnamen des Mannes. Der ausschlaggebendste Punkt für meine Namensänderung war, dass wir als Familie alle den gleichen Nachnamen tragen. Für mich eint das irgendwie.



Es war nicht einfach, meinen Geburtsnamen zu verlieren. Und ich genieße es immer noch, ihn in das Feld Geborene einzutragen :) Aber ich bereue es überhaupt nicht.

Rita Hurter (geborene Faller)

"Es fiel mir schwer, zu heißen wie mein Mann"

Ich habe am 10.10.1986 geheiratet und den Namen meines Mannes

angenommen. Damals hätte man ungefähr 5.000,-- Schilling bezahlen müssen, um den eigenen Namen zu behalten. Es ist mir von Anfang an schwer gefallen, so zu heißen wie mein Mann, jedes Mal, wenn ich das Telefon abgenommen habe, bin ich mir so fremd vorgekommen. Ich habe dann eine zeitlang einfach meinen Namen drangehängt als Doppelnamen.

Aber das war auch keine gute Lösung.

Als ich ungefähr im Jahre 1999 einen neuen Pass brauchte, sagte mir der Standesbeamte, dass man jetzt nur noch die Heiratsurkunde zu ändern braucht, um wieder den alten Namen anzunehmen, das kostete ca. 100,-- Schilling. Ohne lange zu überlegen, ließ ich mich in meinem neuen Pass wieder unter meinem alten Namen eintragen. Eine Woche später war der neue Pass da und ich ging nach Hause und sagte zu meinem Mann, jetzt heiße ich wieder Klien. Er wusste vorher nichts davon. Für ihn war das aber voll o.k., er wollte ja auch nicht meinen Namen annehmen.

Wir sind ein relativ kleines Dorf (6.000 Einwohner) und ich war in einem Verein tätig, viele meinten dann, ich sei geschieden.

Auch meine Schwester hat ihren Namen behalten.

Monika Klien, 6844 Altach

"Den Namen meines Mannes erwähnte ich nie"

1975 heiratete ich meinen ersten Mann und ich hatte einen Doppelnamen. Zuerst der meines Mannes-Bindestrich-und dann meiner. Ich benützte aber bei allem immer nur meinen Mädchennamen, ihn legte ich nie ab. Den meines Mannes erwähnte ich nie und er stand auch nur auf den Dokumenten und offiziellen Schreiben.

Seine Mutter rief anfangs oft an und wollte hören, wie ich mich melde... es gefiel ihr nicht. Sie konnte es nicht fassen, daß ich - trotz Heirat - nicht den Namen ihrer Familie und ihres Sohnes nenne.

Bei der zweiten Ehe 1992 war es genauso: Doppelname ausschließlich in den Dokumenten. Und ich hab immer nur meinem mir angestammten Mädchennamen benützt.

Nach der zweiten Scheidung dann war es mir am allerwichtigsten: sofort meinen alleinigen Mädchennamen wieder zurück zu bekommen. Da fühlte ich mich wieder „ganz“... bis heute.

Monika Hubmann

Vielen Dank! Liebe Leser!

Am 3. Februar haben wir auf diesen Seiten der „Presse am Sonntag“ um Ihre persönlichen Geschichten zu Ihrem Familiennamen gebeten. Wir wurden von den vielen Zusendungen sehr überrascht und freuen uns über so viel Feedback und die spürbare Freude, uns zu schreiben. Aus Platzgründen können wir hier leider nicht alle der zugesandten Anekdoten abdrucken, werden aber alle auf unserer Webseite www.diepresse.com/leben veröffentlichen. Wir haben uns erlaubt, die eingesandte Post zu kürzen, um möglichst viele Geschichten unterzubringen. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Zusendungen.

