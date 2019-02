So richtig war das Kinderkriegen bei Madeleine Fremuth gar nicht geplant. Zumindest war ihr Kinderwunsch nicht so ausgeprägt. „Ich habe selbst einen kleinen Bruder, der um 16 Jahre jünger ist, und ich habe einfach gewusst, wie viel Arbeit Kinder sein können“, erzählt sie heute. Aber ihr Mann Jörg wollte welche. „Dann haben wir gesagt, schauen wir, was das Universum sagt.“ Und das sagte gleich mehrmals Ja.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)