Wenn mit dem Verkehr das Leben stillsteht

Nein, die Wiener Südosttangente ist es nicht. Was nervtötende Staus betrifft, ist die A23 mit ihren fast 180.000 Fahrzeugen pro Tag unschlagbar. Aber auf der Hitliste des Verkehrsservice von Ö3 belegt die B179 in Tirol zweifellos einen der Topplätze. Kein Reisewochenende, an dem es nicht auf der Fernpassstraße zwischen Füssen und Nassereith „zu langen Verzögerungen“ kommt. Doch im Gegensatz zu Wien, wo man die A23 notfalls durch Nebenstraßen umfahren kann, steht bei einem Stau auf der B179 das Leben in einem ganzen Bezirk still: Denn die Fernpassstraße ist die einzige Verbindungsstrecke.



„Man überlegt sich am Wochenende schon, ob man jemanden in einem anderen Ort wirklich besuchen will oder ob man unbedingt nach Innsbruck fahren muss“, erzählt Egon Lorenz. Für eine Strecke, für die man normalerweise 20 Minuten braucht – etwa für die Fahrt von Reutte nach Lermoos – kann man im schlimmsten Fall eine Stunde und länger unterwegs sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)