„Da nützt auch keine höhere Strafe“

Die Schwere der Gewalt an Frauen nimmt zu. Das ist eine Beobachtung, die nicht nur die vielen Morde seit Beginn des Jahres gezeigt haben, sondern sie stimmt auch mit den Erkenntnissen von Beratern und Experten überein. „Immer mehr Frauen“, sagt Maria Rösslhumer, „befinden sich in Hochrisikosituationen.“ Eingesetzt habe die jüngste Gewaltwelle aber schon viel früher: etwa seit 2008, seit Beginn der globalen Finanzkrise, stellen die Opferschutzeinrichtungen in Österreich einen erhöhten Anstieg fest. So arte der daraus resultierende ökonomische Druck oftmals in Gewalttätigkeiten innerhalb des familiären Gebildes aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)