184.000 Euro: Rekordpreis für Birkin Bag von Hermès

Eine Birkin Bag von Hermès hat den europäischen Rekord für den höchsten Preis, der je für eine Tasche in einer Auktion geboten wurde, geborchen. Am 12. Juni erzielte eine Himalaya Niloticus Tasche aus dem Jahr 2008 bei dem Auktionshaus Christie's in London 162.500 Pfund, umgerechnet über 184.000 Euro.

Damit wurde der Rekord aus dem letzten Jahr - damals wurde eine dunkelblaue Krokodillederhandtasche für 155.000 Pfund (etwa 175.000 Euro) verkauft - gebrochen. Der Weltrekord liegt übrigens bei 253.700 Pfund (etwa 287.000 Euro). So viel Geld wurde 2017 für eine ganz ähnliche Himalaya Birkin Bag aus dem Jahr 2014 bei Christie's in Hongkong geboten.

"Bisher wurden nur drei dieser Taschen auktioniert. Es gibt nicht viele davon", erklärte der Handtaschenspezialist von Christie's im Gespräch mit The Guardian. Was macht die Tasche so wertvoll? Die Himalaya Birkin Bag wird aus Krokodilleder gefertigt, die Beschläge sind aus 198 Karat Weißgold, der Verschluss und das Schloss sind mit 450 Diamanten besetzt. Die Tasche ist ein echtes Investment, das sich laut Experten aber lohn.

Die wertvollste Tasche der Welt

Angeblich gibt es weniger als 50 Himalaya Birkin Bags weltweit. So genau weiß das natürlich nur das französische Luxusunternehmen selbst, das sich in Schweigen hüllt. Sicher ist, dass einige Stars eine dieser begehrten Taschen ihr Eigen nennen können.

Victoria Beckham, die angeblich 100 Birkin Bags im Wert von 1,7 Millionen Euro in ihrer Sammlung hat, bekam eine Himalaya-Tasche 2008 von Ehemann David Beckham für ungefähr 75.000 Pfund geschenkt.

2008 wurde die Himalaya Tasche entworfen, der Name kommt von dem weiß-grauen Leder, das die schneebedeckten Gipfel des Himalaya symbolisieren soll. Das Leder stammt aus einer Krokodilfarm aus Afrika. Die sogenannten Nilkrokodile haben angeblich weniger Knochen und dafür weicheres Leder.

Nur wenige Taschen wurden gefertigt, in den letzten Jahren höchstens zwei im Jahr. Mittlerweile wird die Himalaya Birkin Bag nicht mehr hergestellt, weshalb man nur auf Auktionen fündig werden kann und damit den dementsprechenden Preis zahlen muss.

