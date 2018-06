Daniel Lee wird neuer Kreativdirektor bei Bottega Veneta

Designerwechsel bei Bottega Veneta: Der britische Designer Daniel Lee tritt ab Juli in die Fußstapfen von Tomas Maier, der 17 Jahre lang für das italienische Modeunternehmen arbeitete. Lee, der am Central Saint Martins College of Art and Design studiert hat, arbeitete zuvor als Director of Ready-to-Wear bei Céline.

"Seine Arbeit lässt sich durch große Genauigkeit, Expertise und wahre Leidenschaft für Materialien charakterisieren und er hat eine Energie, die ich gar nicht erwarten kann bei Bottega Veneta zu sehen", wird François-Henri Pinault, CEO von Kering, in einer Aussendung zitiert.

Der Designer selbst zeigt sich ebenfalls erfreut: "Ich fühle mich geehrt und freue mich, das Vermächtnis, das bei Bottega Veneta in den letzten fünf Jahrzehnten geschaffen wurde, fortzusetzen. Ich werde die tief verwurzelten Codes des Hauses, Handwerkskunst, Qualität und Raffinesse weiterführen und ich freue mich darauf, das was vorher war zu entwickeln und gleichzeitig zu neuen Perspektiven und Modernität beizutragen."

test test

(Red. )