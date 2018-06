Melania Trumps Parkagate: Lasst mich doch in Ruhe!

Schadensbegrenzung sieht nun wirklich anders aus. Wenn Melania Trump in ein Heim für Flüchtlingskinder reist, um eine Charmoffensive für das White House zu starten und die öffentliche Meinung zugunsten ihres Gatten zu beeinflussen, dabei aber einen Parka mit der Aufschrift „I Really Don’t Care“ trägt, dann ist es schlichtweg unmöglich, so zu tun, als sei ihr die Jacke in der Früh aus der Garderobe entgegen gefallen und sie habe im unbeleuchteten Vorzimmer darauf vergessen, was da am Rücken steht.

Klar, was Menschen heutzutage oft an Aussagen auf ihren Buckeln oder an ihrer Brust durch die Welt tragen, ist die eine Sache. Aber ein „My husband went to Paris and all I got is this fucking t-shirt“ einer Frau in der Supermarktschlange spielt wohl doch in einer anderen Liga als die explizite Botschaft auf einem Kleidungsstück, das die Ehefrau des mutmaßlich mächtigsten Mannes der Welt bei einem offiziellen Auftritt anzieht.

Keine Meisterin der feinfühligen „Fashion Diplomacy“

Es ist ein bisschen so, als ob Katharine Hamnett nachhträglich behauptet hätte, das legendäre „58 % Don’t Want Pershing“ als Protest gegen die Stationierung amerikanischer Waffen in Großbritannien beim Handshake mit Margaret Thatcher sei ihr in den Achtzigerjahren am Siebdrucktisch einfach nur als Buchstabenschieberei passiert. Von der „I Really Don’t Care“-Aufschrift nämlich einmal abgesehen: Es ist auszuschließen, dass Melania Trump eine Jacke von Zara, die wahrscheinlich ein Zwanzigstel von ihren üblichen Freizeitjacken kostet, einfach so in die Hände kommt.

Nun möchte man hoffen, dass die First Lady der USA kein seelen- und gewissenloses Monster sei und sie sich in die aktuelle, von ihrem Mann ausgelöste Debatte um von ihren Eltern getrennte und „internierte“ Flüchtlingskinder nicht ernsthaft mit einem der Weltöffentlichkeit schriftlich ausgerichteten „Es ist mir wirklich egal“-Sager einschalten möchte. Wenn zugleich aber angenommen werden muss, Melania – ungleich ihrer Vorgängerin Michelle Obama ansonsten freilich keine Meisterin der feinfühligen „Fashion Diplomacy“ – habe hier eine Aussage treffen wollen; und wenn man mit einem müden Lächeln den auf Twitter deponierten Erklärungsversuch ihres Gatten Donald (Melania „beziehe sich auf die Fake-News-Medien) abtun muss – was bleibt dann?

Nun, dann ist es vielleicht der irgendwo zwischen Arglosigkeit und Berechnung pendelnde Versuch, der Welt, ihrem Mann Donald und allen, die sie für öffentliche Auftritte einspannen möchten, mitzuteilen: „Lasst mich in Ruhe. Und wenn ihr mich weiterhin losschickt, um öffentliche Auftritte zu absolvieren, sollt ihr sehen, was ihr davon habt.“

Das wäre dann allerdings ein zumindest in Melanias Sinn wahrscheinlich bald von Erfolg gekröntes Ansinnen. Und, wie gesagt, im Sinne der Angeklagten möchte man sich gar nicht ausmalen, dass sie etwas anderes mit ihrer Kleiderwahl im Sinn gehabt haben könnte.