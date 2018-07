Anna Wintour designt Sneakers

Jeder Redakteur der US-"Vogue" kennt das Akronym AWOK, das sich auf jeder Printseite befindet, die Chefredakteurin Anna Wintour abgesegnet hat. Denn AWOK steht für "Anna Wintour Okay" und gilt als eine Art Auszeichnung, hat Wintours Wort doch Gewicht. Erst wenn jede Seite so markiert wurde, geht die "Vogue" in Druck.

Der Kult-Sneaker hat von Anna Wintour ein Makeover erhalten. – Nike

Genau diese Abkürzung findet sich jetzt auch auf einer limitierten Kollektion von zwei verschiedenen Air Jordan Sneakers von Nike. Der Air Jordan 1 ist ab 21. Juli in Rot oder Weiß erhältlich und mit einem Reißverschluss ausgestattet. Der Air Jordan 3 SE ist von Chanel-Tweedjacken inspiriert und ist ab 7. September erwerbbar.



Auch Anna Wintour hat - gewohnt selbstironisch - die Sneakers schon getragen und dabei überraschende Talente offenbart.

(chrile)