"Zombie Boy" Rick Genest ist tot

Das als "Zombie Boy" bekannte Model, der 32-jährige Kanadier Rick Genest, wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wie die Polizei "Radio Montreal" bestätigt, beging der Performance-Künstler Suizid.

Bekannt wurde das Model, als er 2011 in Lady Gagas Musikvideo "Born this Way" zu sehen war. Auch in Heidi Klums TV-Show "Germany's Next Topmodel" hatte er Auftritte.

Lady Gaga zeigt sich vom Tod des 32-Jährigen betroffen. Sie twitterte: "Wir müssen hart daran arbeiten geistige Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können. Wenn Sie leiden, rufen Sie heute einen Freund oder Ihre Familie an. Wir müssen uns gegenseitig retten."

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB