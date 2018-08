Crocs sind besseres Investment als Bitcoins

Kunststoff-Clogs oder Bitcoins? Diesen Vergleich zog New York Times Reporter Jack Nicas auf Social Media. Der Silicon Valley Spezialist postete eine Grafik auf Twitter, die die Preisänderung der Aktien im letzten Jahr zeigt. Sein Fazit: "Tatsächlich war es im Vorjahr ein besseres Investment Aktien von Crocs zu kaufen als Bitcoins."

Bitcoin vs. Crocs over the past year. Black line is $CROX; blue is $BTC. Y axis is price change since Aug. 16.



Indeed, buying stock in Crocs was a better investment than bitcoin. h/t to a friend who doesn't have Twitter. pic.twitter.com/y0H9vlAfNO