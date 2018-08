Karl Lagerfelds Bodyguard ist jetzt Designer

Weiße Haare, Pferdeschwanz, schwarze Sonnenbrille und seit einigen Monaten auch ein Bart. Designer Karl Lagerfeld ist auch rein optisch in der Modeszene unverkennbar. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sticht auf Paparazzifotos aber auch der Bodyguard des Modezaren ins Auge. Der 43-jährige Sebastien Jondeau ist auch so etwas wie ein persönlicher Assistent, Begleiter und Freund des 84-Jährigen.

Jetzt tritt er in die Fußstapfen Lagerfelds. Für dessen gleichnamiges Label hat er jetzt eine Kapselkollektion entworfen. Die Idee dazu hatte sein Vorgesetzter. Lagerfeld habe ihn sehr inspiriert, so Jondeau im Gespräch mit Refinery29. "Ich hatte ein großes Team um alles zu realisieren. Sie waren da und haben gut zugehört was ich wollte - es war eine gute Erfahrung", erklärt er.

Die Karl Lagerfeld Curated by Sebastien Jondeau Kollektion reflektiert die Garderobe des Bodyguards. Es findet sich daran zum Beispiel eine Kaschmir-Beanie, eine Jogginghosen (in Luxusausführung natürlich) und auch ein dreiteiliger Anzug.

(Red. )