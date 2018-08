French Open will Serena Williams Bodysuit verbieten

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat gelassen darauf reagiert, dass die Organisatoren der French Open eine strengere Kleiderordnung einführen wollen. Die 36-Jährige war in Paris in diesem Jahr in einem schwarzen Ganzkörperanzug angetreten und hatte dies damit begründet, dass er für eine bessere Blutzirkulation sorge. Nach der Geburt ihrer Tochter Olympia vor einem Jahr leide sie an Durchblutungsstörungen.

Williams fühlte sich wie "Superheldin"

Der französische Verbandspräsident Bernard Giudicelli hatte am Freitag in einem Interview angekündigt, dies werde nicht mehr akzeptiert. Vor dem Start der US Open sagte Serena Williams am Samstag in New York, die Organisatoren der Grand-Slam-Turniere hätten das Recht zu tun, was sie wollten. Wenn etwas aus gesundheitlichen Gründen geschehe, gebe es aber keinen Grund, dass dies nicht in Ordnung sei. Allerdings meinte sie vor drei Monaten in Paris auch, sie fühle sich in dem "Catsuit" wie eine Superheldin.

Sponsor Nike twitterte dazu: "Du kannst dem Superhelden sein Kostüm wegnehmen, aber du kannst ihm niemals seine Superkräfte nehmen."

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD — Nike (@Nike) 25. August 2018

"Manchmal sind wir zu weit gegangen. Der Sport und der Platz müssen respektiert werden", sagte der französische Verbandschef. Die Vorschriften bei den French Open sollen laut Giudicelli nicht so streng sein wie in Wimbledon. Serena Williams hat nach eigenen Worten am Freitag mit ihm gesprochen.

"Bei Mode will man kein Wiederholungstäter sein"

"Ich bin sicher, dass wir uns einigen werden. Wir haben eine wunderbare Beziehung", betonte die US-Amerikanerin. Sie habe inzwischen auch eine andere Lösung gefunden, etwa Strumpfhosen. "Bei Mode will man kein Wiederholungstäter sein", sagte sie lachend. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren ist bei den US Open als 26. der Weltrangliste die Nummer 17 der Setzliste.

Ganz so gelassen sehen die Sache viele von Williams Fans allerdings nicht. Auf Twitter schreiben User etwa von "Rassismus als Dresscode verkleidet", oder "Die Überwachung des Frauenkörpers muss aufhören". Sportkommentator Keith Obermann fordert sogar, dass US-Sportmedien die French Open nicht mehr als Grand Slam ansehen sollten und Spieler ablehnen sollten dort zu spielen.

This sexist, racist provincialism directed against Serena is very simply resolved. American sports media should and can immediately stop recognizing the French Open as part of the tennis “Grand Slam.” And players of both genders should decline to play. https://t.co/fEWtvZSCEd — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 25. August 2018

Ex-Tennisprofi Billie Jean King schreibt etwa: "Sie für das zu kritisieren, was sie zur Arbeit trägt ist wahre Respektlosigkeit."

The policing of women’s bodies must end. The “respect” that’s needed is for the exceptional talent ⁦@serenawilliams⁩ brings to the game. Criticizing what she wears to work is where the true disrespect lies. https://t.co/ioyP9VTCxM — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 25. August 2018

Another case of racism disguised as a “dress code”.

Bernard Giudicelli, head of the French Tennis Federation French Open, said Serena Williams catsuit was inappropriate. But white female tennis players are at the French Open with their whole ass out, and that’s ok pic.twitter.com/xYqnjHofJo — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 24. August 2018

