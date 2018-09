Instagram-Komikerin Celeste Barber auf dem Catwalk von Tom Ford

Wie es aussieht, wenn man als Normalsterbliche die Instagram- und Fashion-Posen von Models und Stars nachahmt, zeigt Comedian Celeste Barber ihren 4,7 Millionen Fans regelmäßig auf Instagram. In die reale Modewelt hat es die Australierin jetzt verschlagen. Ausgerechnet von Tom Ford erhielt sie ein Fitting sowie ein Laufsteg-Training.

Dass dabei auch der Spaß im Vordergrund steht, versteht sich von selbst. Hier die Videos dazu:

Es ist nicht das erste Mal, dass Barber und Ford zusammen vor der Kamera stehen. Vor Kurzem küssten sich die beiden in einem Video, das die Kampagne von Fords Beautylinie aufs Korn nimmt, sogar. Das Video wurde auch bei der After Party zur Modenschau in New York gezeigt, Barber lief zwar nicht über den Catwalk, saß aber in der Front Row.

Der Designer wurde über Social Media auf Barber aufmerksam, die immer wieder Videos und Kampagnen Fords parodierte. "Eine seiner Leute hat mich direkt angeschrieben und gefragt, ob wir uns treffen können. Kennen Sie diese Benachrichtigung, die man hört, wenn man eine Email bekommt? Nun, das Geräusch war noch nicht aus, als ich schon zurückgeschrieben habe", berichtet Barber im Gespräch mit "The Sydney Morning Herald".

