Leicht und flüssig: Arthur Arbesser bringt Kunst nach Mailand

Kunst inspiriert seit jeher die Mode von Arthur Arbesser. Der Wiener Designer stellte am Mittwochnachmittag bei der Mailänder Modewoche eine Kollektion vor, die mit Kontrasten spielt und vom italienischen Bildhauer und Keramiker Fausto Melotti (1901 -1986) beeinflusst ist.

Als "leicht und flüssig" bezeichnet der 35-jährige Wiener seine Kollektion, in der er unter anderem in Kombination mit glamourösen Materialien wie Chiffon und Pailletten auf Leinen setzt. Dabei kommen grafische Muster besonders deutlich zur Geltung, die sich an Melotti orientieren. "Ich habe Melottis Kunst durch Freunde kennengelernt, als ich nach Mailand kam. Er war ein subtiler und eleganter Künstler, der mich anregt", so Arbesser im Gespräch mit der APA nach dem Defilee, bei dem er 31 Modelle präsentiert hat.

Eigene Handschrift immer wichtiger

Interesse weckte der ehemalige Armani-Schüler allein schon durch den ausgefallenen Schauplatz für seine Show. Die Präsentation fand in einem leer stehenden Raum in einem ehemaligen Industriegebäude in der via Valtellina, einer industriellen Gegend Mailands, statt. "In dem lichtdurchfluteten Raum kommen die Kreationen besonders gut zur Geltung", meinte Arbesser, der für seine Entwürfe Lob von Fachpresse und Publikum erntete.

Im Vergleich zu den vorangegangenen Kollektionen hat der Wiener an Sicherheit gewonnen. "Ich liebe meine Arbeit und werde in den Jahren darin immer sicherer. Meine eigene Handschrift wird konkreter. Das ist wichtig, denn heute muss eine Kollektion persönlich sein, man muss einen Standpunkt haben", meinte der Designer, der auch die Schuhe passend zu seiner neuen Mode entworfen hat. Sie wurden von der toskanischen Schuhmanufaktur Fabio Rusconi hergestellt und kommen jetzt auf den Markt. "Ich habe schon immer selber Schuhe für meine Defilees gezeichnet. Doch zum ersten Mal habe ich eine Kollektion kreiert, die auch verkauft wird", berichtete Arbesser.

Fay-Kollektion am Samstag präsentiert

Bei der bis noch bis Montag laufenden Mailänder Modemesse ist Arthur Arbesser auch als Kreativdirektor des italienischen Labels Fay präsent. Seit fast einem Jahr ist der Designer Kreativdirektor bei der namhaften Modegruppe unter Kontrolle der italienischen Unternehmerfamilie Della Valle. Seine Fay-Kollektion präsentiert Arbesser am Samstag. "Die Erfahrung bei Fay hat mich wirklich sehr bereichert. Die Rolle als Fay-Kreativdirektors steht nicht mit meiner Arbeit als Designer für mein Brand in Kontrast", sagte der Modeschöpfer.

Nach dem Ende der Mailänder Defilees reist Arbesser nach Paris weiter, wo er seine Entwürfe vorstellt. Danach kommt er am 3. Oktober zur Einweihung einer Ausstellung im Foyer des Leopold-Museums mit Fotos der Modefotografin Elfi Semontan nach Wien. Die Ausstellung kann einen Monat lang besucht werden.

