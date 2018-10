Debüt in Paris: Hedi Slimane zeigte erste Celine-Kollektion

Es war die am heißesten erwartete Show der Fashion Week. Vor den Augen zahlreicher Stars zeigte Top-Designer Hedi Slimane in Paris seine erste Celine-Kollektion. Und er ließ keinen Stein auf dem anderen.

Vor einem Aufgebot internationaler Stars wie Lady Gaga hat Top-Designer Hedi Slimane seine erste Kollektion für das Modelabel Celine in Paris vorgestellt - und dabei den Look der Marke komplett verändert. Zum Start seiner Show ließ er ein Model im Pünktchenkleid aus einer sich drehenden, metallisch glänzenden Kubus-Struktur auf dem Laufsteg erscheinen - das Kleid eine einzige übergroße Schleife. Viele Zuschauer, darunter auch Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, Cara Delevigne und Virgil Abloh - jubelten, manch einer verdrückte gar eine Träne am Freitagabend.

Slimane zeigt Slimane

Die Marke Celine, die vorher von Phoebe Philo geführt wurde, war der Liebling vieler Moderedakteurinnen. Sie hatte den Ruf, intellektuellen Frauen zu gefallen, stand für erwachsenen, aber sinnlichen Minimalismus. Von dieser Ästhetik ist unter Slimane nicht viel geblieben. Minimal ist bei ihm allenfalls die Rocklänge. Seine Celine-Frauen tragen überkurze Babydoll-Kleidchen, die mit ihren ballonartigen Röcken, Volants und schimmernden Bolerojäckchen ein bisschen an Prom Queens denken lassen. Das Zuckrige, die Netzhüte und Pailletten bricht Slimane durch Nieten, Leder, Cowboyboots und viel Schwarz.

Die zweite große Neuerung und deutliches Zeichen, dass der französische Luxuskonzern LVMH (Dior, Louis Vuitton, Moet&Chandon) mit Celine einen Schritt weitergehen möchte: Die Marke gibt es jetzt auch für Männer. Scharf geschnittene schwarze Anzüge, schmale Krawatten, Leopardenmäntel, elegante Slipper, metallisch glänzende Stoffe und lässige Lederjacken. Hedi Slimane zeigte den typisch glamourösen Rockstar-Look, mit dem er auch die Marke Saint Laurent zum absoluten Verkaufsschlager machte. Ob ihm mit Celine der gleiche Kunstgriff gelingen wird, muss sich erst zeigen.

An Fans jedenfalls mangelt es ihm nicht. Eine ganze Reihe hochkarätiger Stars kamen zu seiner Debütshow an den Place Vauban gleich hinter Invalides, um ihn zu feiern, darunter Lady Gaga, Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve, Cara Delevigne und Virgil Abloh.

(APA/dpa)