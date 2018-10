„Close to My Hear“: H&M lanciert BHs für Brustkrebs-Überlebende

Brustkrebs ist weltweit eine der häufigsten Krebserkrankungen, an der laut WHO jährlich etwa 1,7 Millionen Menschen erkranken. Besonders Frauen sind betroffen. Viele von ihnen entscheiden sich auf Grund einer Mastektomie (der chirurgischen Entfernung von Brustgewebe) im Rahmen der Brustrekonstruktion gegen den Einsatz eines Implantats und stattdessen für die Nutzung einer Brustprothese.

Der schwedische Modekonzern H&M will anlässlich des Weltbrustkrebsmonat Oktober, der die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein rücken soll, einen Beitrag für betroffene Frauen leisten und lanciert erstmals eine eigenen Kollektion für Frauen mit Brustkrebs beziehungsweise Brustkrebs-Überlebende.

Die dreiteilige Kollektion besteht aus funktionellen BHs in den neutralen Farbtönen Altrosa, Dunkelbraun und Schwarz. – (c) H&M

Inspiriert wurde die Kollektion von einer Mitarbeiterin des Bekleidungskonzerns, die nach ihrer Brustamputation Schwierigkeiten hatte einen passenden, modischen BH für ihre Brustprothese zu finden. In enger Zusammenarbeit mit weiteren Betroffenen entwickelte H&M daraufhin die „Close to my Heart“-Kollektion, die genau auf die besonderen Bedürfnisse beim Tragen von Brustprothesen angepasst ist.

Die Kollektion besteht aus drei Modellen in verschiedenen Farbtönen – einem Basic-, Spitzen- und Sport-BH, die sich in einigen Details von einem Standardmodell unterscheiden: Die spezielle Wäsche deckt einerseits einen größeren Bereich der Brust ab, um einen besseren Halt sicherzustellen. Zudem sind in allen Modellen atmungsaktive Netztaschen für mögliche Prothesen integriert. Verstellbare und gepolsterte Träger sowie ein breiter Rückenverschluss mit sieben verschiedenen Positionen sorgen zusätzlich für eine optimale Passform.

Basic-BH aus Microfaser: Innenseite mit Tasche und Verschluss in sieben Verstellmöglichkeiten. – (c) H&M

Preislich liegen die BHs, die in den Größen 75A bis 85D weltweit im Onlineshop von H&M erhältlich sind, im unteren Preissegment und kosten zwischen 19,99 Euro und 29,99 Euro. Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf der „Close to my Heart“-Kollektion gehen an die Amerikanische Krebsgesellschaft (ACS).

Brustkrebs ist laut Statistik Austria die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich. Jährlich gibt es rund 5500 Neuerkrankungen – 1500 davon überleben den Kampf nicht. Zwar sind sowohl die Vorsorgemaßnahmen als auch die medizinische Versorgung im Laufe der letzten Jahre vorangeschritten, dennoch gibt es kein Allheilmittel.

Sport-Prothesen-BH. – (c) H&M

Bei einer optischen Rekonstruktion der Brust wird zwischen äußerer Brustprothese oder Brustimplantaten unterschieden. Eine äußere Brustprothese wird im Büstenhalter getragen. Dabei handelt es sich um Watte- oder Silikoneinlagen, die das BH-Körbchen vollständig ausfüllt.

(red.)