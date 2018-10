US-Label lanciert Kollektion bis Größe XXXXL

Mode für jeden zu entwerfen - dieses Ziel verfolgt die Bekleidungsmarke Universal Standard mit ihrer neuen "Foundation"-Kollektion. Mit Konfektionen von 00 bis 40, also 4XS bis 4XL will man die Größenproblematik in der Modeindustrie lösen. Denn Plus Size geht oft nicht über Größe 16 (EU 44) hinaus. Und das, obwohl 68 Prozent der US-Amerikanerinnen Größe 14 (EU 42) oder mehr haben.

Ein Instagram-Post mit Body-Positivity-Aktivistin La'Shaunae Steward, die sich in einem simplen weißen Taktop, Unterwäsche und Socken zeigt, hat die Kollektion angekündigt. Und die Reaktionen darauf sind durchwegs positiv. "Ich fühle mich wirklich emotional, meinen Körper in einer Modekampagne zum ersten Mal repräsentiert zu sehen. Ich bin 30 Jahre alt und das hat mich vor Freude zum weinen gebracht", schreibt eine Userin etwa. Und eine andere setzt nach: "Seit ich durch eine Krankheit dicker geworden bin, hab ich mit meinem Äußeren gerungen und dies zu sehen bringt mich zum Lächeln."

Auch für das 22-jährige Plus-Size-Model war es eine neue Erfahrung. "Ich bin ein Model, das die Menschen ständig übersehen, das nicht konventionell attraktiv ist und nicht 'fett an den richtigen Stellen' und deshalb habe ich immer Bilder von mir in bestimmten Winkeln gepostet, die ich ansprechender fand. Dieses Bild zeigt alles, was mich unsicher macht und alle Körperteile an mir von denen mir Menschen gesagt haben, dass sie kleiner sein müssten um akzeptiert zu werden. Aber es ist auch das kraftvollste Foto, das ich je von mir gesehen habe und ich könnte nicht stolzer sein", schreibt sie auf Instagram.

(Red. )