Virtuelle Models als Werbegesichter

Models lieber ungewöhnlich, lautet das Motto bei der neuen Kampagne der Schuhmarke Ugg. Dabei geht es nicht um vermeintliche Makel oder Models mit Behinderungen. Nein, für die neuesten Sujets wurde Lil Miquela, ein computergeneriertes Model engagiert.

An ihr ist nichts echt, sie wurde von dem Tech-Start-up Brud entwickelt und hat auf Instagram mit 1,5 Millionen eine riesige Fangemeinde. Lil Miquela, auch bekannt als Miquela Sousa, war schon in Modekampagnen und Musikvideos zu sehen.

"Sie ist provokativ in ihrer Existenz und repräsentiert eine ganze Generation die Identität, Realität und Storytelling revidiert", heißt es vom Unternehmen Ugg.

Miquela ist dabei nicht das einzige digitale Model, das in der Realität erfolgreich ist. Ende August war das Model Shudu (148.000 Fans auf Instagram), das von Fotograf Cameron James-Wilson entworfen wurde, in der Kampagne von Balmain zu sehen. Shudu, die bereits in der Cosmopolitan oder Vogue Australia abgedruckt wurde, stand neben den beiden digitalen Models Margot und Zhi "vor der Kamera". "Die neue virtuelle Truppe spiegelt den Mix aus diversen Schönheitsidealen wider und das Vertrauten und die Bereitschaft, neue Welten zu erkunden."

Digitales Model: Zu schön um echt zu sein?

(Red. )