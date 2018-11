Miuccia Prada mit dem Outstanding Achievement Award geehrt

Designerin Miuccia Prada wird für ihre außergewöhnlichen Verdienste in der Modeindustrie mit dem Outstanding Achievement Award bei den Fashion Awards 2018, die vom British Fashion Council in Partnerschaft mit Swarovski vergeben werden, geehrt.

Ihren Award wird die 69-Jährige in der Royal Albert Hall in London am 10. Dezember entgegennehmen können. Damit wird sie in die Fußstapfen von Designern wie Ralph Lauren, Donatella Versace, Karl Lagerfeld und Manolo Blahnik treten.

"Die Intuition von Frau Prada für den Zeitgeist und das Mischen von vielen kreativen Disziplinen wie Modedesign, Kunst und Architektur haben sie zu einer Pionierin unserer Branche gemacht", erklärt Stephanie Phair, Vorsitzende des British Fashion Council, die Entscheidung.

(Red. )