Dior präsentiert Pre-Fall-Kollektion in Tokio

Viel zu tun im Hause Dior: Im Jänner werden zwar bereits die neuen Herbst-Winter-Looks in Pairs vorgestellt, davor aber kam die Pre-Fall-Kollektion - die Zwischenkollektion nach dem Sommer und vor dem Winter - in Tokio auf dem Laufsteg.

Anders als Dolce & Gabbana, deren Show in Shanghai aufgrund eines Shitstorms abgesagt wurde, versuchte man bei Dior die Kultur des Landes mit dem nötigen Respekt einzubeziehen.

Kim Jones ließ sich von traditionell-japnischen Kleidungsstücken, etwa dem Kimono, inspirieren. – (c) Yannis Vlamos

Bei den Design-Codes versuchte Designer Kim Jones auf die Kultur und die Geschichte Japans einzugehen, so etwa mit einer Jacke, der "Tailleur Oblique", die von einem Kimono inspiriert wurde. In der Kollektion sind aber nicht nur traditionelle, sondern auch zeitgenössische Referenzen an das moderne Japan zu finden. So sind Accessoires etwa mit Charms versehen und spiegeln dabei den Kawaii-Trend wider.

Die 45 Looks der Kollektion wurden mit einer spektakulären Show präsentiert. Der japanische Künstler Hajime Sorayama zeichnete für die Lasershow verantwortlich, ein metallischer weiblicher Roboter bildete das Zentrum des Showsettings.

(Red. )